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كُتّاب وآراء
"سندباد الشرق" يجرّ الوداديين إلى الملعب البلدي
استقر فريق مولودية وجدة لكرة القدم على الملعب البلدي بوجدة ليكون مسرحا للمباراة القوية أمام الوداد الرياضي، اليوم الخميس، برسم مجريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.
واضطر مسؤولو المولودية الوجدية إلى إجراء المباراة أمام الوداد بالملعب المذكور، بعدما تعذر عليهم خوض المواجهة في الملعب الشرفي، الخاضع للإصلاحات، والذي احتضن "ديربي الشرق" بين الفريق المحلي وضيفه نهضة بركان.
واختير الملعب البلدي لخوض اللقاء، رغم صغر حجمه، بحكم أن المباراة ستجرى بدون جمهور، بسبب العقوبة التي فرضتها الجامعة على الفريق الوجدي بسبب شغب جماهيره عقب نهاية "الديربي" أمام فريق بركان (الصورة).
وسيضطر "سندباد الشرق" إلى إجراء خمس مواجهات بدون لاعبه رقم "12"، لاسيما إن فشل في إقناع لجنة الاستئناف بدفوعاته.