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كُتّاب وآراء
بوسكي يفضل موهبة ميسي على تهديف رونالدو
قال فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، إفي مقابلة مع إذاعة (RAC1)، إن "ميسي يلعب دائما بشكل جيد. هناك لاعبون لا يقدمون مستوى سيئا مطلقا؛ لديه ثبات مستوى مثير للإعجاب؛ لقد تخطى مرحلة تصنيفه؛ إنه لاعب عظيم".
وبخصوص المقارنة الأبدية مع كريستيانو رونالدو أردف: "أختار ميسي بعيدا عن الفريق الذي يلعب فيه، أراه لاعب كرة قدم أكثر طبيعية، ويقدم كرة أقرب إلى كرة الشارع. ومع ذلك فإن كريستيانو لديه قيمة كروية استثنائية، ويتمتع بإمكانيات بدنية وتكتيكية لهداف كبير، لكنني سأختار ميسي".
وبسؤاله عن تأثير غياب رونالدو عن "النادي الملكي" أجاب: "إنه لاعب لديه القدرة على إحراز العديد من الأهداف التي يصعب على الريال تسجيلها الآن".