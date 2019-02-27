24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الرباط تسند إنعاشَ المقاولات وتوطين الاستثمارات إلى مناطق صناعية (5.00)

  2. لماذا على حزب العدالة والتنمية أن يحل نفسه؟ (5.00)

  3. الشبكات السوسية تصدّر نفوذها الانتخابي إلى كبريات مدن المملكة (5.00)

  4. كيف شرح العلامة بنحمزة حديث "أمرت أن أقاتل الناس..."؟ (5.00)

  5. أنور الجندي يستظل بـ"سيف ذي يزن" ويتذكر عنترية "ابن شداد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بوسكي يفضل موهبة ميسي على تهديف رونالدو

بوسكي يفضل موهبة ميسي على تهديف رونالدو

بوسكي يفضل موهبة ميسي على تهديف رونالدو
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 27 فبراير 2019 - 19:30

قال فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، إفي مقابلة مع إذاعة (RAC1)، إن "ميسي يلعب دائما بشكل جيد. هناك لاعبون لا يقدمون مستوى سيئا مطلقا؛ لديه ثبات مستوى مثير للإعجاب؛ لقد تخطى مرحلة تصنيفه؛ إنه لاعب عظيم".

وبخصوص المقارنة الأبدية مع كريستيانو رونالدو أردف: "أختار ميسي بعيدا عن الفريق الذي يلعب فيه، أراه لاعب كرة قدم أكثر طبيعية، ويقدم كرة أقرب إلى كرة الشارع. ومع ذلك فإن كريستيانو لديه قيمة كروية استثنائية، ويتمتع بإمكانيات بدنية وتكتيكية لهداف كبير، لكنني سأختار ميسي".

وبسؤاله عن تأثير غياب رونالدو عن "النادي الملكي" أجاب: "إنه لاعب لديه القدرة على إحراز العديد من الأهداف التي يصعب على الريال تسجيلها الآن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.