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الرئيسية | رياضة | الدريوش تحتضن مباراة ودية تكريما لروح الهزاز

الدريوش تحتضن مباراة ودية تكريما لروح الهزاز

الدريوش تحتضن مباراة ودية تكريما لروح الهزاز
هسبريس - و.م.ع
الخميس 28 فبراير 2019 - 04:30

تنظم عمالة إقليم الدريوش، بتنسيق مع جمعية "المرأة إنجازات وقيم" وجمعية "صداقة ورياضة" يوم السبت المقبل بملعب المسيرة بمدينة الدريوش، مباراة استعراضية تجمع بين ائتلافي قدماء المغرب الرياضي الفاسي والمنتخب الوطني لكرة القدم وقدماء اللاعبين بالمنطقة، تكريما لروح فقيد الرياضة الوطنية محمد حميد الهزاز ،الذي وافته المنية يوم 13 يناير 2018 ، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وحسب المنظمين ،سيشارك في هذه المباراة التكريمية، التي سيحضرها أفراد عائلة الراحل حميد الهزاز ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاعبون دوليون من مختلف الأجيال، سواء من الذين لعبوا معه بفريق المغرب الرياضي الفاسي أو بالمنتخب الوطني أو من أصدقاء الحارس الأسطورة ، كعبد الله التازي وحميد خراك وعزيز السليماني وخالد الأبيض وحمادي حميدوش ونور الدين النيبت وصلاح الدين بصير وعزيز بودربالة، فضلا عن بعض نجوم ألعاب القوى كرشيد البصير وإبراهيم لحلافي.

وسيقام على هامش هذه التظاهرة، التي يدعمها المجلس الإقليمي والجماعات الترابية بالإقليم، يوم رياضي في كرة القدم لفائدة الفئات الصغرى بمشاركة تلامذة بعض المدارس والجمعيات المحلية.

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