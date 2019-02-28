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الرئيسية | رياضة | عبد الحميد يَحصد ثمار التألق بالدوري الفرنسي

عبد الحميد يَحصد ثمار التألق بالدوري الفرنسي

عبد الحميد يَحصد ثمار التألق بالدوري الفرنسي
أوعنا بلعيد
الخميس 28 فبراير 2019 - 07:52

أَصبح المدافع المغربي يونس عبد الحميد، دعامة أساسية في الخط الخلفي لفريق ستاد ريمس الفرنسي لكرة القدم، بفضل الأداء الجيد الذي بات يقدّم منذ بداية الموسم الحالي والثقة الكبيرة التي يمنحها لزملائه وقتاليته الكبيرة.

وكَشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لمباريات الأسبوع السادس والعشرين، من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، والتي عرفت وجود المدافع المغربي يونس عبد الحميد.

وجاء اختيار المدافع المغربي ضمن التشكيلة المثالية بعد أدائه الكبير رفقة ناديه ستاد ريمس، أمام مضيفهم مونبيليه، الذي تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمام جماهيره خلال المباراة التي احتضنها ملعب "لا موسون".

وصنفت المجلة الفرنسية ذائعة الصيت، المدافع عبد الحميد، ضمن نجوم الأسبوع السادس والعشرين، بعد أن حصل على تقييم سبعة على عشرة إلى جانب العديد من نجوم الليغ وان، يتقدمهم الدولي الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرتقب أن يوجه الناخب المغربي هرفي رونار، مدرب "الأسود"، الدعوة مجددا إلى اللاعب سالف الذكر بفضل أدائه المتميز الموسم الحالي، ليكون ضمن القائمة التي ستواجه المنتخب المالاوي، ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019 وأمام المنتخب الأرجنتيني، وديا.

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