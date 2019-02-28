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كُتّاب وآراء
المال يُبعد الفرنسي كارتيي عن تدريب الكوكب
تَوقَّفت مفاوضات فريق الكوكب المراكشي مع المدرب الفرنسي، بيير كارتيي، الذي كان يقترب من التعاقد مع الفريق في الفترة الماضية، خلفا للمدرب عزيز العامري المقال لسوء النتائج في الدوري.
وكَشفت مصادر خاصة لـ"هسبورت" أن إدارة "فارس النخيل" أوقفت المفاوضات حاليا مع كارتيي، بحكم طلبه بالاستعانة بمدرب مساعد فرنسي، وهو الأمر الذي لم تتقبله الإدارة بسبب مطلب مالي كبير، ستدفعه للطرفين كأجرة شهرية، فيما تتطلع الإدارة إلى إيجاد حل بين الطرفين وصيغة للتعاقد معه في أقرب وقت.
وأبرز المصدر ذاته أن الكوكب المراكشي حائر بخصوص التعاقد مع مدرب جديد وصرف النظر عن كارتيي، الذي قبل بالتعاقد مع الفريق في وقت سابق وحضر مباراة في الدوري من المدرجات، أمام المغرب التطواني، أو التعاقد مع إطار وطني لسد الفراغ الذي خلفته إقالة العامري من منصبه.
ويتخبَّط الفريق المراكشي في مشاكل كبيرة، خاصة في الشق الرياضي، حيث يحتل المركز الأخير بـ17 نقطة، ومهدَّده بالنزول إلى القسم الثاني بحكم تضييعه للنقاط إلى حدود الجولة 19 من الدوري الاحترافي.
تجدر الإشارة إلى أن الكوكب المراكشي أشرف على تدريبه منذ بداية الموسم كل من فوزي جمال، وكذا عزيز العامري، قبل أن يغادرا الفريق بسبب النتائج غير الإيجابية، والتي زجت به إلى مراكز الخطر.