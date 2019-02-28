ريال مدريد يسعى إلى الثأر من نادي برشلونة في "كلاسيكو الدوري"

هسبريس ـ مُتابعة

يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة، بعد غد السبت، في مباراة "الكلاسيكو" الثانية خلال أربعة أيام، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الذي يدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري إلى الانتصار هذه المرة.

وخسر بطل أوروبا بثلاثية نظيفة على ملعبه، سانتياغو برنابيو، أمس الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي برسم كأس إسبانيا؛ بحصة إجمالية وصلت إلى 1 ـ 4 عند احتساب مجموع الأهداف المسجلة خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل برشلونة ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وقّع منها لويس سواريز هدفين، لكن ريال مدريد أضاع العديد من الفرص قبل ذلك. وأهدر فينيسيوس جونيور العديد من الفرص رغم أن طاقته وتحركاته كانت محور أداء أساسي لمدريد في صنع العديد من الفرص.

مازال جونيور، صاحب الـ18 عاما، لاعبا مبتدئا نسبيا، وإذا تمكن من تحسين إنهائه للهجمات سيصبح من أفضل لاعبي الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية.

وقال مدرب ريال مدريد: "إنهاء الهجمة أمر يمكن تحسينه بمرور الوقت وبالنضج، ولكن يمكن تقويمه على الوجه الخصوص خلال التدريبات. لا يوجد وقت كاف بين المباريات، ولكن فينيسيوس يمكنه أن يتطور أثناء الحصص التدريبية".

وربما يدفع ريال مدريد بغاريث بيل في التشكيل الأساسي في مباراة السبت، إذ يعتبرلاعبا خطيرا أمام المرمى أكثر من لوكاس فاسكيز، الذي حل محله في التشكيل الأساسي خلال لقاء ليل البارحة.

وقال سولاري: "في كرة القدم الأهداف والفعالية عاملان مهمان، وبرشلونة تمتلكهما. حظينا بفرصنا ولكننا كنا بحاجة إلى التسجيل. سنحاول أن نكون أفضل أمام المرمى في المباريات المقبلة".

في الوقت نفسه، ورغم الفوز الكبير، إلا أن لاعبي نادي برشلونة يعلمون أنهم في حاجة إلى التطوير لتوجيه ضربة قاتلة للريال في صراع التتويج بلقب الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن الريال، وفوز آخر في ملعب برنابيو سيكون كافيا لإبعاد الريال عمليا عن سباق التتويج باللقب.

وقال مدرب برشلونة: "افتقدنا غرض الهجوم وكنا بحاجة إلى الضغط أكثر في الملعب"، وأضاف فالفيردي: "يجب أن نطور هذا يوم السبت.. مباراة الدوري مختلفة.. تعززت معنوياتنا.. لم يكونوا دقيقين ويجب أن نوقف حصولهم على العديد من الفرص".

وربما يقوم المدرب بإعادة المدافع صامويل أومتيتي إلى التشكيل الأساسي، بينما يظل فيليب كوتينيو، أغلى صفقات الفريق، على مقاعد البدلاء للحصول على الراحة بعدما شارك كبديل في مباراة الأربعاء أمام الريال.