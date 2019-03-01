الرجاء تضع شروط "كلاسيكو المغرب" بأبوظبي

هسبورت*

نَفى مصدر مسؤول داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، توصل الإدارة بعقد رسمي من الشركة المكلفة بتنظيم مباراة "الديربي البيضاوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المباراة ستلعب، لكن ينتظر التوصل إلى اتفاق في ما يخص مجموعة من النقاط.

وأكد المصدر ذاته أن الرجاء طلب إدراج مجموعة من التعديلات في العقد، حسب برمجة مبارياته خلال تلك الفترة، إذ سيكون عليه التنقل من الإمارات إلى قطر من أجل لعب "السوبر" الإفريقي، وبعدها السفر إلى الكونغو للعب كأس "الكاف"، وهو ما حتم عليه طلب إعادة النظر في مجموعة من النقاط، وإلا كان وقع العقد منذ الوهلة الأولى، علما أن الرئيس جواد الزيات أعطى موافقته المبدئية من أجل المشاركة، في انتظار التوصل بعقد جديد.

من جهة أخرى، علق سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم الرجاء، على الموضوع في اتصال مع "هسبورت"، مؤكدا أن إجراء مباراة "الديربي" بدولة الإمارات سيعطي إشعاعا جديدا لكرة القدم المغربية، مشيرا إلى أن المباراة ستلعب بعد إعطاء الموافقة المبدئية من قبل الرئيس، في انتظار تعديل بعض تفاصيل العقد، لالتزامات الفريق بأجندة مباريات شهر مارس المقبل.

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