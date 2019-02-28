حظر التدخين في المقرات الرياضية بأولمبياد طوكيو

هسبريس - إفي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الخميس حظر التدخين في كافة المقرات الرياضية والمناطق المحيطة بها، في قانون جديد لمكافحة التدخين أكثر صرامة من المعمول به حاليا في اليابان.

وبموجب هذا القانون، لن يسمح بالتدخين في أي من المرافق التي ستستضيف المسابقات، لا في الأماكن المغلقة ولا المفتوحة، ولا في المناطق المحيطة بهذه الملاعب، كما سيطبق هذا الحظر أيضا على السجائر الإلكترونية.

وقد قررت اللجنة المنظمة تطبيق هذه القيود استنادا إلى توصيات قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية بهدف "حماية صحة الرياضيين والمشجعين"، كما جاء في بيان اللجنة.

وأضاف البيان أن طوكيو 2020 تهدف إلى "ترك إرث أفضل من الصحة العامة في اليابان" التي تعد من أكثر الدول المتقدمة تساهلا مع التبغ، ومن بين أسوأ الدول فيما يتعلق بسياسات مكافحة التدخين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أنه يُسمح بالتدخين حاليا في الحانات والمطاعم في البلد الآسيوي، بينما يُمنع التدخين في معظم الأماكن العامة المفتوحة وفي الشوارع، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين.

واعتبارا من عام 2020 ، سيؤدي تشريع جديد وافقت عليه الحكومة اليابانية إلى تشديد المتطلبات من المؤسسات التجارية التي يسمح فيها بالتدخين، على الرغم من أن عدم صرامة هذا الإجراء -55% من المباني ستعفى من تطبيقه- أثار الشكوك حول فائدته.

ومن جانبها، قررت حكومة طوكيو المضي إلى ما هو أبعد من ذلك وتطبيق قانون جديد منذ أبريل 2020 يحظر التدخين في جميع الحانات والمطاعم التي لديها موظفين (بخلاف مالكها)، مما يعني أن 84% من مباني العاصمة اليابانية ستكون خالية من الدخان.