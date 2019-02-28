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كُتّاب وآراء
الجامعة تقرر عقوبات صارمة ضد الجيش والرجاء
أَصْدَرَت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم قرارتها بخصوص أحداث الشغب التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال أطوار وبعد نهاية المباراة التي جمعت يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي؛ برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" القسم الوطني الأول.
وقرَّرت اللجنة معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 آلاف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.
كما عاقبت اللجنة ذاتها نادي الرجاء الرياضي بإجرائه 4 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 105 ألاف درهم، وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.
وأَوْقفت اللجنة مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي، مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين، مع تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات.
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تعليقات الزوّار (7)
كيف سيكون حال المغرب ؟
ببساطه سيكون مجتمع مهمش لاقيمة عنده اذا كان هذا تصرف شبابهم ليس عندهم انتماء او حب او اخلاص لوطنهم .
دائما اقول انه لا سلطة للفرق على جماهيرها .
الأمن وحده من يتحمل مسؤولية السماح بإدخال العشرات من الشماريخ دونما مراقبة صارمة ولا تتبع وترصد للمصادر المزودة للجماهير بهذه الشماريخ. فعلى وزارة الشبيبة والرياضة حث الداخلية على بذل المزيد من الجهد .
أما الشغب واقتلاع الكراسي فهذا حصاد سياسات الدولة منذ الاستعمار الجديد =(الاستقلال) ثم اننا نشاهد دائما ما يفعله وات وتشكيلات الأمن بالمظاهرات السلميين سواء كانوا رجال تعليم أو مكفوفين أو مطالبين بالحقوق والحريات .فكيف يواجه المسالم بالبطش والقمع والتنكيل .فيما يتم التساهل مع الفوضويين والعنيفين من الجماهير اللارياضية؟؟؟