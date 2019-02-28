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الرئيسية | رياضة | الجامعة تقرر عقوبات صارمة ضد الجيش والرجاء

الجامعة تقرر عقوبات صارمة ضد الجيش والرجاء

الجامعة تقرر عقوبات صارمة ضد الجيش والرجاء
هسبورت - يوسف فاطن (صورة منير امحيمدات)
الخميس 28 فبراير 2019 - 17:19

أَصْدَرَت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم قرارتها بخصوص أحداث الشغب التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال أطوار وبعد نهاية المباراة التي جمعت يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي؛ برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" القسم الوطني الأول.

وقرَّرت اللجنة معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 آلاف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.

كما عاقبت اللجنة ذاتها نادي الرجاء الرياضي بإجرائه 4 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 105 ألاف درهم، وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وأَوْقفت اللجنة مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي، مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين، مع تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدالإله الخميس 28 فبراير 2019 - 17:34
يجب إيقاف جميع مباريات كرة القدم
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4
2 - مسلم الخميس 28 فبراير 2019 - 17:39
اربع مقابلات بلا جمهور برافو الجامعۃ الرجاء لا تمر عليها 24 ساعۃ حتی يصدر القرار ضدها وخرحوا ليها مباشرۃ الرجاء خلق اليكم مشاكل من نهار مشات النهايۃ ديال المونديال الانديۃ لاكن الرجاء كيبرۃ عليهم بتاريخها وبالقابها
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-13
3 - baraa الخميس 28 فبراير 2019 - 17:41
واش انديروا احنا بهاد شغب.احنا بغينا كرة تروح النفوس
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6
4 - مغربي الخميس 28 فبراير 2019 - 17:42
المشكل ماشي في العقوبات المشكل في كحل الرأس (الجمهور) كيقلع الكرسى ويزف على المخزن ودايار الفوضى والسبب أفراغ الكبث الأسبوعي الذي أجتمع فيه........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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10
5 - محب للرياظة الخميس 28 فبراير 2019 - 17:44
الرجاء بلا جمهور وجدة بلا جمهور الجيش بلا جمهور بركان تطوان الحسنية الحسيمة طنجة أسفي الفتح مراكش الوداد واد زم الجديدة خريبكة برشيد صافي هدو كلهم عوالين على المداخيل يلا بقا الجمهور الباسل كيدير الشغب غدي يخرج على فرقتو فعوض ميعاونها
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6
6 - حسين الخميس 28 فبراير 2019 - 17:45
هذا هو شباب ومستقبل المغرب شباب غير مثقف وغير واعي وليس عندهم مبادئ او اخلاق فوضجي ليس عندهم وطنيه . عاله على المجتمع .
كيف سيكون حال المغرب ؟
ببساطه سيكون مجتمع مهمش لاقيمة عنده اذا كان هذا تصرف شبابهم ليس عندهم انتماء او حب او اخلاص لوطنهم .
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0
7 - العقوبات مجرد هراء الخميس 28 فبراير 2019 - 17:50
كان من المفيد لو عرفنا محتوى العبارة التي وصفت (بالمهينة)المرفوعة من طرف أنصار الجيش الملكي.
دائما اقول انه لا سلطة للفرق على جماهيرها .
الأمن وحده من يتحمل مسؤولية السماح بإدخال العشرات من الشماريخ دونما مراقبة صارمة ولا تتبع وترصد للمصادر المزودة للجماهير بهذه الشماريخ. فعلى وزارة الشبيبة والرياضة حث الداخلية على بذل المزيد من الجهد .
أما الشغب واقتلاع الكراسي فهذا حصاد سياسات الدولة منذ الاستعمار الجديد =(الاستقلال) ثم اننا نشاهد دائما ما يفعله وات وتشكيلات الأمن بالمظاهرات السلميين سواء كانوا رجال تعليم أو مكفوفين أو مطالبين بالحقوق والحريات .فكيف يواجه المسالم بالبطش والقمع والتنكيل .فيما يتم التساهل مع الفوضويين والعنيفين من الجماهير اللارياضية؟؟؟
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