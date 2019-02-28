الجامعة تقرر عقوبات صارمة ضد الجيش والرجاء

هسبورت - يوسف فاطن (صورة منير امحيمدات)

أَصْدَرَت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم قرارتها بخصوص أحداث الشغب التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال أطوار وبعد نهاية المباراة التي جمعت يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي؛ برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" القسم الوطني الأول.

وقرَّرت اللجنة معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 آلاف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.

كما عاقبت اللجنة ذاتها نادي الرجاء الرياضي بإجرائه 4 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 105 ألاف درهم، وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

وأَوْقفت اللجنة مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي، مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين، مع تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على أربعة إنذارات.

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