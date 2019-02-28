الوداد يواصل التحليق في صدارة الدوري الاحترافي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

فَازَ فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، بنتيجة (3-2)، على حساب مضيفه مولودية وجدة، في مباراة الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

ولم يحتج الفريق البيضاوي إلا 30 ثانية ليتمكن من هزِّ شباك الفريق الوجدي، عن طريق اللاعب وليد الكرتي، بعد تمريرة جانبية مركزة من رجل رفيقه زهير المترجي، إذ مكنهم الوصول المبكر إلى شباك أصحاب الأرض، من خوض باقي دقائق الشوط الأول بارتياح.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، تحسن أداء ومردود عناصر المولودية الوجدية، من خلال سيطرتهم على مجريات اللعب وأخذ المبادرة للرد على هدف وليد الكرتي، عن طريق خلق بعض المناورات الهجومية.

وفي الوقت الذي حاولت فيه عناصر الفريق الوجدي، البحث عن ممرات في الخط الخلفي للوداد، تمكن زهير المترجي، من تعزيز النتيجة بهدف ثان، في حدود الدقيقة 23، زاد من صعوبة المهمة أمام أبناء المدرب عزيز كركاش.

وضَغَط أصحاب الأرض على مرمى الحارس الودادي رضى التكناوتي، خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، غير أن التصديات الناجحة لهذا الأخير، وقتالية رفاقه في خط الدفاع، أبقت شباك الوداد نظيفة، إلى غاية إنهاء الحكم هشام التيازي، تفاصيل النصف الأول للمواجهة بفوز الوداد بهدفين نظيفين.

وتَواصلت مجريات الجولة الثانية، بضغط هجومي من عناصر المولودية الوجدية، من خلال تهديد مرمى الوداد بكرات هجومية مسترسلة، قابلها رفاق المدافع أشرف داري، بتغطية دفاعية ناجحة، إذ لم تشكل تحركات أصحاب الأرض، خطورة كبيرة على شباكهم.

واستمر الضغط الهجومي لأبناء المدرب عزيز كركاش، إذ منعت العارضة كرة اللاعب ميلتون، من هز الشباك في الدقيقة 67، قبل أن يدخل المدافع كومارا، الكرة بالخطأ في شباكه بعد دقيقتين من ذلك.

وعزز الوداد النتيجة بهدف ثالث في حدود الدقيقة 74، بطريقة رائعة من كرة ثابتة، نفذها المدافع الأيسر بدر كادارين، بإتقان، قبل أن ينجح عبد الهادي حلحول، في إضافة الهدف الثاني للمولودية، في الدقيقة 85، دون أن يتمكنوا من إدراك التعادل رغم محاولاتهم في الأنفاس الأخيرة، ليحسم بذلك أبناء المدرب فوزي البنزرتي، النقاط الكاملة للمباراة.

وأضاف الوداد الرياضي، ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد هذا الفوز، إذ بلغ رصيده النقطة 45 في الصف الأول، فيما جمدت الهزيمة رصيد مولودية وجدة، في 27 نقطة مناصفة مع فرق الجيش الملكي، حسنية أكادير، اتحاد طنجة ونهضة بركان.

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