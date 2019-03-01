آباء يشْكون "الفوضى" في مدرسة الجيش لكرة القدم

هسبريس من الرباط

اشتكى عدد من آباء أطفال يمارسون كرة القدم في فرع مدرسة نادي الجيش الملكي بغابة "هيلتون" بالرباط من مشاكل منذ شهر شتنبر الماضي، سببها ما سموه "ضعف التنظيم وقلة اللوازم الضرورية لممارسة تكوين حقيقي في كرة القدم".

وأفاد آباء أطفال يزاولون كرة القدم في مدرسة النادي أن الطاقم الفني من المدربين يمتلكون مستوى جيدا، ويقدمون جهودا كبيرة، لكن الجهات المشرفة على الجوانب الإدارية واللوجستيكية لم تقم بالمطلوب منها على الوجه الأمثل".

ووفق المصدر ذاته، فإن الأطفال لم يتوصلوا إلى غاية اليوم ببطاقة الانخراط ولم يتسلموا الملابس واللوازم الرياضية إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على أداء واجب الانخراط والتسجيل في المدرسة.

وبحسب آباء الأطفال المشتكين، فإن العتاد الرياضي والكرات يصل متأخرا من المعمورة إلى ملاعب هيلتون، وهو بحسبهم وضع غير محفز أثار تذمر الأطفال وأولياء أمورهم، إلى حد انسحاب عدد من الأطفال متوجهين على أندية أخرى.

وتأسف آباء الأطفال من غياب أي لافتة أو إعلان يدل على مدرسة الجيش الملكي لكرة القدم، كما لم يوزع على الأطفال أي كتيب يعرف بالفريق وبأمجاده ونجومه، ولم يتم استدعاء أحد نجوم الفريق ليتعرف عليهم الصغار، أمثال التيمومي ولغريسي ودحان والفاضيلي والغزواني ومحسن بوهلال وخيري وغيرهم.

وطالبوا بوقف ما سموه "الفوضى" التي أثرت على نفسية الأطفال، ولا تشجع على التعلم والإبداع وصقل المواهب لتكوين جيل جديد من اللاعبين، ما أحوج فريق الجيش الملكي لهم مستقبلا"، داعين إلى إعادة النظام والانضباط لهذه المدرسة الكروية التي تمثل فريقا كبيرا كان مضرب المثل في الانضباط والروح الرياضية العالية.