زيلكو يتطلع إلى الألقاب مع جمعية سلا لكرة السلة

هسبورت - محمد فنكار*

تعاقد جمعية سلا لكرة السلة مع المدرب الصربي زيلكو زيسيفيتش، للإشراف على تداريب الفريق في بطولة "أفرو ليغ"، المقامة بمدينة سلا، بين الفترة الممتدة ما بين فاتح و3 مارس بقاعة "فتح الله البوعزاوي".

وقررت إدارة جمعية سلا الانفصال عن الإطار الوطني، مصطفى شيبا، بعد فشله في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية حيث أقصي الفريق، مؤخرا، في دور ربع نهائي بطولة دبي الدولية، كما أعلنت التعاقد مع زيلكو لما يمتلك من خبرة في الملاعب الوطنية القارية مع فرق وطنية سابقة.

وقال زيلكو، في تصريح خاص بـ"هسبورت"، إنه سعيد بالتعاقد مع نادي عريق في المغرب، ويطمح إلى تحقيق أفضل النتائج معه من خلال المشاركة في بطولة "أفرو ليغ"، مبرزا بأنه فخور بقيادة بطل إفريقيا والمغرب، ويسعى إلى ترجمة الثقة التي وضعها فيه مسؤولو الفريق السلاوي إلى نتائج إيجابية.

وأوضح المدرب الصربي أنه وقع عقده لمدة طويلة مع جمعية سلا، وبدأ التحضير لهذه البطولة منذ يوم الاثنين الماضي، ويستعد بشكل جدي من أجل تقديم نتيجة جيدة بالنظر إلى تاريخ الفريق القاري، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو احتلال المركز الأول في المجموعة، ولعب مباراة الذهاب بالمغرب.

وأفرزت قرعة البطولة الإفريقية مواجهات قوية لممثل المغرب، حيث يواجه كلا من شبيبة القيروان التونسي، و"ريفر هوبرز" النيجيري و"صلاك" الغيني، حيث سيدخل غمار هذه المنافسة من أجل مواصلة تشريف كرة السلة الوطنية قاريا

وسبق لجمعية سلا أن توج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 2017، وذلك بعد تغلبه على نادي النجم الرادسي التونسي في الدور النهائي بحصة 77 مقابل 69، في البطولة الإفريقية التي أقيمت في الأراضي التونسية.

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