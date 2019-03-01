عشّاق "النسور الخضر" يتحسَّرون على رحيل غاريدو

هسبورت*

عَبَّرت فئة عريضة من جماهير فريق الرجاء البيضاوي، عن حسرتها على رحيل المدرب السابق خوان كارلوس غاريدو، الذي انتقل إلى العين الإماراتي مباشرة بعد فسخ عقده مع النادي، وتعويضه بالفرنسي باتريس كارتيرون الذي فشل في قيادة المجموعة نحو تحقيق نتيجة إيجابية، وأغرق سفينة "النسور الخضر" في سلسلة من النتائج السلبية على مستوى الدوري الاحترافي المغربي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونَدِمَ أنصار الفريق "الأخضر" على مطالبتهم برحيل الإسباني غاريدو في وقت سابق، على الرغم من تتويجه بلقبين مع النادي، كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرش، ونعته بالمدرب "العنصري" دفاعا عن اللاعبين الذين يتمردون حاليا، ويعجزون عن النهوض بالفريق تحت قيادة المدرب الجديد كارتيرون، الذي عجز بدوره عن التحكم في المجموعة وزرع روحا جديدة تقودهم نحو الانتصار.

وأَقر الجمهور "الرجاوي" بنجاح المدرب السابق غاريدو خلال المرحلة السابقة، إذ مع رحيله ظهرت مجموعة من العيوب في الرجاء البيضاوي، كما أنه تمكن من التتويج بلقبين بتركيبة بشرية محدودة وتاكتيك معروف وتحت ضغط "النقابة"، بالإضافة إلى فرض شخصيته القوية على اللاعبين، على عكس المدرب الحالي الذي يتحلى بشخصية ضعيفة، حسب تعبيرهم.

ومن جهة أخرى، أجمع الأنصار على ضرورة رحيل مجموعة من المسؤولين عن قيادة الفريق "الأخضر"، أولهم المدير الرياضي فتحي جمال الذي فشل في مهامه، بالإضافة إلى المكتب الحالي برئاسة جواد الزيات، على اعتبار أنه لم يأت بأي تغيير منذ رحيل الرئيس السابق سعيد حسبان، ناهيك عن تسريح مجموعة من اللاعبين الذين يتهاونون في الدفاع عن قميص الرجاء.

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