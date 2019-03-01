24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5413:4516:5519:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. العثماني يدعو إلى تسهيل حياة المقاولة والمستثمرين (5.00)

  2. بادو: السياسة اللغوية بالمغرب "استئصالية" لا تحقق التنوع الثقافي‬ (5.00)

  3. لجنة الصيد القاري تستعرض إنجازات ثلاث سنوات (5.00)

  4. فاعلون يرصدون أبرز تحولات السياسات العمومية الأمنية في المغرب (5.00)

  5. الجزائر تترقّب مسيرة مليونية ضد ترشح بوتفليقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | طاقم تحكيم أنغولي يقود مباراة المغرب ومالاوي

طاقم تحكيم أنغولي يقود مباراة المغرب ومالاوي

طاقم تحكيم أنغولي يقود مباراة المغرب ومالاوي
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 مارس 2019 - 20:32

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز رودريغيز لقيادة مباراة المنتخب المغربي ضد مضيفه منتخب مالاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم (مصر 2019 )، والتي سيحتضنها الملعب الوطني بينغو بالعاصمة ليلونغوي، يوم 22 مارس الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية بالتوقيت المغربي).

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة، أنه سيساعد الحكم هيلدر مارتينز رودريغيز في إدارة المباراة مواطنيه، جيرسون إميليانو كمساعد أول، وإيفانيلدو ميريلس كمساعد ثاني، وأنطونيو كاكسالا حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مندوب المباراة لـتوكو كويش من إريتريا ومراقب الحكام لأدن روبليه راياليه" من جيبوتي.

ويذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الكاميروني، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بمجموع أربع نقاط، متبوعا بحزر القمر في المركز الأخير (نقطتان).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.