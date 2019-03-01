طاقم تحكيم أنغولي يقود مباراة المغرب ومالاوي

هسبريس من الرباط

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز رودريغيز لقيادة مباراة المنتخب المغربي ضد مضيفه منتخب مالاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم (مصر 2019 )، والتي سيحتضنها الملعب الوطني بينغو بالعاصمة ليلونغوي، يوم 22 مارس الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الثانية بالتوقيت المغربي).

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة، أنه سيساعد الحكم هيلدر مارتينز رودريغيز في إدارة المباراة مواطنيه، جيرسون إميليانو كمساعد أول، وإيفانيلدو ميريلس كمساعد ثاني، وأنطونيو كاكسالا حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مندوب المباراة لـتوكو كويش من إريتريا ومراقب الحكام لأدن روبليه راياليه" من جيبوتي.

ويذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المنتخب الكاميروني، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بمجموع أربع نقاط، متبوعا بحزر القمر في المركز الأخير (نقطتان).