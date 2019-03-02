حدث تاريخي ينتظر برشلونة في "كلاسيكو الليغا"

هسبريس – إفي

سيكون برشلونة على موعد مع حدث تاريخي حال فوزه اليوم السبت على غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الليغا الذي سيقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحال فوز البلاوغرانا في قمة الجولة الـ26 من الليغا فستكون هذه المرة الأولى طوال 87 عاما التي يتفوق فيها برشلونة على مدريد في إجمالي مواجهات الكلاسيكو بواقع 96 انتصارا، بحسب الصحفي المتخصص في إحصائيات وبيانات كرة القدم الإسبانية، أليكسيس مارتين-تامايو.

وبانتصار الفريق الكتالوني الأربعاء الماضي في إياب نصف نهائي الكأس على البرنابيو 0-3 ليتأهل النهائي، يكون برشلونة قد حقق انتصاره الـ95 ويعادل رقم الريال بينما تعادل الفريقان في 51 مناسبة، من اجمالي 241 مباراة للكلاسيكو بين العملاقين.

وغيّر الجيل الحالي لبرشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الدفة في مواجهات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الذي كان متفوقا بشكل واضح قبل ذلك.

وحقق برشلونة عشرة انتصارات على ملعب البرنابيو في آخر 10 أعوام من أصل 17 مواجهة كلاسيكو، بداية من الانتصار التاريخي 2-6 في عام 2009 وحتى الفوز بثلاثية يوم الأربعاء الماضي.

كما أن برشلونة فاز أربع مرات في آخر خمس زيارات له لمعقل غريمه، وسجل 13 هدفا خلال تلك الانتصارات.

كما أن تحقيق الفوز سيجعل برشلونة يحقق الانتصار على غريمه في معقله للمرة الـ13 منذ عام 2004 ، ليعادل إجمالي انتصارات الفريق الكتالوني في البرنابيو قبل تلك الفترة (13 انتصارا في مدريد خلال 74 مباراة للكلاسيكو).

وحقق برشلونة الانتصارات الـ12 له منذ 2004 خلال 22 زيارة لمعقل غريمه التقليدي.

ويعد "البرغوث" أكثر اللاعبين فوزا في معقل الريال (11 مرة)، في المقابل فإن سرخيو راموس، قلب دفاع الملكي، يعد أكثر اللاعبين تعرضا للخسارة في الكلاسيكو في البرنابيو (11 مرة).

وسيسعى ميسي بالتأكيد لتحسين أرقامه بالكلاسيكو، بعدما لم يسدد أي كرة تجاه المرمى في آخر مواجهتين (بالكأس) رغم أنه في الـ38 مواجهة الأخرى وجه، على الأقل، تسديدة واحدة تجاه المرمى (سواء تجاه المرمى، أو خارجه أو بالعارضة أو تصدى لها الحارس).

ويتفوق برشلونة معنويا قبل الموقعة المرتقبة، رغم المشكلات التي أقر بها مدربه إرنستو فالفيردي الذي أكد حاجة الفريق لعدم فقدان الكرة في وسط الملعب، كما حدث كثيرا في موقعة الكأس، وكذلك لتحسين دقة التمريرات والسيطرة على الإيقاع.

في حين تزداد المشكلات داخل القلعة البيضاء، في العام الأول له بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، مع صدور تقارير تؤكد نية رئيس النادي فلورنتينو بيريز الاستغناء عن الجناح الويلزي غاريث بيل بنهاية الموسم وكذلك تفكيره في التعاقد مع مدرب جديد يخلف الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وينفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 57 نقطة، متفوقا بسبع نقاط على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، وبتسع نقاط كاملة على الريال، صاحب المركز الثالث.

ويتفوق الفريق الكتالوني في المجمل بالدوري على الريال، بتسجيله لـ65 هدفا (43 للملكي) مقابل 25 هدفا في مرماه (30 في مرمى الريال)، كما أنه خسر مباراتين فقط، مقابل 7 للريال.