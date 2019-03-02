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الرئيسية | رياضة | شالكه الألماني يُبعد شبح الإصابة عن المغربي حارث

شالكه الألماني يُبعد شبح الإصابة عن المغربي حارث

شالكه الألماني يُبعد شبح الإصابة عن المغربي حارث
هسبورت*
السبت 02 مارس 2019 - 05:57

اسْتَأنف أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني تداريبه رفقة المجموعة، بعد الإصابة التي كان قد تعرّض لها مسبقا بعد احتكاك مع زميله الجزائري نبيل بنطالب، خلال الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء الماضي، استعدادا لمباراة الفريق أمام دوسلدورف، لحساب الجولة 23 من الدوري الألماني، والتي اضطرته إلى عدم إكمال التمارين والمغادرة في انتظار الخضوع للفحوصات الطبية.

وكَشَف المسؤول الإعلامي في نادي شالكه الألماني، في تواصل مع "هسبورت"، أن أمين حارث غير مصاب ولن يغيب عن الفريق، وذلك حسب ما أثبتته الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أما مشاركته في مباراة اليوم فستكون اختيارات تقنية حسب المدرب.

وبهذا المعطى يمكن تفنيد الأخبار التي راجت حول إمكانية غياب اللاعب أمين حارث عن مباريات المنتخب الوطني المغربي، أمام كل من منتخبي مالاوي والأرجنتين، إذ سيكون جاهزا رفقة بقية زملائه، في انتظار إعلان الناخب الوطني هيرفي رونار مطلع الأسبوع المقبل عن اللائحة النهائية المشاركة في المباراتين.

وعَادَ أخيرا الدولي المغربي أمين حارث للمشاركة رفقة ناديه الألماني، بعد فترة إبعاد من قبل المدرب والإدارة، لأسباب انضباطية، حيث شارك في ثلاث مباريات الأخيرة أمام كل من "بايرن ميونخ" و"فرايبورغ" وأيضا "ماينز"، بعدما منحه زملاؤه في الفريق فرصة للعودة مجددا، وتصحيح أخطائه قبل فوات الأوان.

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