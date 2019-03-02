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مدريد تستعد لمباراة الكلاسيكو بخطّة أمنية ضخمة
السبت 02 مارس 2019 - 00:20
تشرف سلطات العاصمة الإسبانية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية الخاصة بعملية تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام اليوم السبت، وذلك بمشاركة 160 عنصرا من عناصر الأمن.
وكشفت السلطات أن ما يقرب من 250 ضابطا من الشرطة الوطنية وأجهزة أخرى سيتولون عملية حفظ الأمن في المناطق المحيطة بملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، الذي سيستضيف اللقاء.
ويشارك في هذه العملية، بالإضافة إلى قوات الشرطة الوطنية، 90 عنصرا من الشرطة البلدية و60 عنصرا من الصليب الأحمر، بالإضافة إلى 1200 فرد أمن تابعين لريال مدريد.