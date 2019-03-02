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الرئيسية | رياضة | الرجاء يستعيد بنحليب وشاكير أمام النهضة البركانية

الرجاء يستعيد بنحليب وشاكير أمام النهضة البركانية

الرجاء يستعيد بنحليب وشاكير أمام النهضة البركانية
أوعنا بلعيد
السبت 02 مارس 2019 - 12:02

تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنباء سارة قبل مواجهته يوم غد الأحد لفريق نهضة بركان، برسم الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعيد المدرب المذكور خدمات اثنين من أبرز لاعبيه أمام نهضة بركان؛ وهما محمود بنحليب، مهاجم الفريق، وعبد الرحيم شاكير، الذي يعدّ "جوكر النسور الخضر" ويمكنه شغل العديد من المراكز في الخط الخلفي وبوسط الميدان.

وحرم الرجاء من خدمات محمود بنحليب وعبد الرحيم شاكير أمام النهضة البركانية، الأحد الماضي، خلال المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة بدور المجموعات بـ"الكاف"؛ فقد غاب الأول بسبب الإصابة، فيما غاب الثاني بسبب الإيقاف بعد جمعه لإنذارين.

ويعوّل الرجاء على المباراة التي سيحلّ فيها ضيفا على نهضة بركان بالملعب البلدي، من أجل تحقيق الفوز والثأر من الهزيمة التي تكبدها نهاية الأسبوع الماضي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمام رجال منير الجعواني، في المباراة التي جرت فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

يشار إلى أن فريق نهضة بركان يحتل صدارة المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بعد تعادله أمام أوثوهو دويو الكونغولي وفوزه على حسنية أكادير والرجاء؛ بينما يحتل النسور الخضر الرتبة الأخير، برصيد نقطتين حصل عليهما بعد تعادله مع الحسنية والفريق الكونغولي المذكور.

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