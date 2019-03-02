24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. سعيد: التراث الفقهي وراء "الدَّعْشَشَة" والتطرّف (5.00)

  2. "نينجا" تراقب المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب (5.00)

  3. "ابن سينا" يتحول إلى برج عملاق .. الهدم مصير البناية القديمة (3.00)

  4. متظاهرون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسي في الجزائر (2.50)

  5. تكريم عباس الجراري (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | نيمار: إصابتي قبل المونديال كانت أسوأ من المعلَن

نيمار: إصابتي قبل المونديال كانت أسوأ من المعلَن

نيمار: إصابتي قبل المونديال كانت أسوأ من المعلَن
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 02 مارس 2019 - 15:36

أكد نجم كرة القدم البرازيل الدولي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي كانت أسوأ مما أعلن عنها.

وأوضح نيمار، في مقابلة مع محطة تلفزيون "جلوبو" البرازيلية، أن الإصابة التي عانى منها في العام الماضي لم تكن مجرد كسر في مشط القدم؛ ولكنه عانى أيضا من تمزق في أربطة الكاحل.

وعاد نيمار إلى الملاعب قبل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بوقت قصير، وشارك في المونديال قبل مغادرته مع المنتخب البرازيلي مبكرا.

وأوضح نيمار، الذي يعاني من الإصابة أيضا في الوقت الحالي، قائلا: "إصابتي قبل كأس العالم تختلف عن إصابتي الحالية. في العام الماضي عانيت من إصابة بكسر في مشط القدم وأيضا من تمزق في أربطة الكاحل. لهذا احتجت إلى وقت طويل ، وكان الأمر أكثر ألما مما أعانيه الآن. إصابة الكاحل تثير الإزعاج والملل دائما، وتستغرق وقتا للتعافي".

جدير بالذكر أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ عدة أسابيع، حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها في 23 يناير الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ملاحظ السبت 02 مارس 2019 - 15:57
باركا من التمثيل و قلل من عجرفتك فهناك من هم أحسن منك بكثير لعبا و أخلاقا لكن وسائل الاعلام لم تنتبه لهم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.