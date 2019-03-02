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كُتّاب وآراء
نيمار: إصابتي قبل المونديال كانت أسوأ من المعلَن
أكد نجم كرة القدم البرازيل الدولي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الإصابة التي تعرض لها العام الماضي كانت أسوأ مما أعلن عنها.
وأوضح نيمار، في مقابلة مع محطة تلفزيون "جلوبو" البرازيلية، أن الإصابة التي عانى منها في العام الماضي لم تكن مجرد كسر في مشط القدم؛ ولكنه عانى أيضا من تمزق في أربطة الكاحل.
وعاد نيمار إلى الملاعب قبل بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بوقت قصير، وشارك في المونديال قبل مغادرته مع المنتخب البرازيلي مبكرا.
وأوضح نيمار، الذي يعاني من الإصابة أيضا في الوقت الحالي، قائلا: "إصابتي قبل كأس العالم تختلف عن إصابتي الحالية. في العام الماضي عانيت من إصابة بكسر في مشط القدم وأيضا من تمزق في أربطة الكاحل. لهذا احتجت إلى وقت طويل ، وكان الأمر أكثر ألما مما أعانيه الآن. إصابة الكاحل تثير الإزعاج والملل دائما، وتستغرق وقتا للتعافي".
جدير بالذكر أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ عدة أسابيع، حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها في 23 يناير الماضي.