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كُتّاب وآراء
بنعبيشة: تدريب نادي سريع وادي زم مهمة صعبة
تعاقد فريق سريع وادي زم، مع الإطار الوطني حسن بنعبيشة، خلفا للمصري طارق مصطفى، بعد توالي النتائج السلبية التي وضعت الفريق ضمن خانة الفرق المهددة بالنزول.
وأوضح حسن بنعبيشة، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، أن تعاقده مع نادي وادي زم جاء بعد عدد من الاتصالات من المسؤولين بالفريق، منذ الاثنين الماضي، ليحل بوادي زم ويوقع رسميا عقدا مدته سنة ونصف السنة.
وأردف الإطار التدريبي الوطني: "مهمتي في وادي زم الحفاظ على الفريق في القسم الأول، وعلى الرغم من أنها مهمة صعبة؛ فإنها ليست مستحيلة".
وفي حديث لـ"هسبورت" مع أمين نوارة، رئيس فريق سريع وادي زم، أكد أن بنعبيشة سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة بهدف الصعود في سلم الترتيب خلال ما تبقى من دورات، على أن يقوم خلال الموسم المقبل بتكوين فريق تنافسي قوي.