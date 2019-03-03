بورخا يوقّع أسرع هدف في "الليغا" هذا الموسم

هسبريس - إفي

سجل مهاجم إسبانيول بورخا إيغليسياس، في مرمى بلد الوليد، أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى الإسبانية هذا الموسم بعدما هز شباك الخصم بعد 18 ثانية من انطلاق المباراة.

وأصبح اللاعب الإسباني صاحب أسرع أهداف الموسم في الليغا، متفوقا على ميدران، لاعب رايو فايكانو الذي سدد هدفا في مرمى بلد الوليد، أيضا، في الثانية الـ29.

الثنائي يليهما راؤول غارسيا، لاعب أثلتيكو مدريد، الذي هز شباك إيبار عقب 42 ثانية من انطلاق المواجهة، وفقا لرابطة الدوري الإسبانية لكرة القدم.

كما يعد هدف إيغليسياس، متصدر هدافي إسبانيول برشلونة، الأسرع في تاريخ ملعب النادي الكتالوني نفسه؛ "كورنيلا البرات".