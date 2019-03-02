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الكعبي يفتتح سجله التهديفي في الدوري الصيني
السبت 02 مارس 2019 - 21:20
قلب فريق "شينزين روبي" تأخره بهدف أمام ضيفه "هيبي شينا فورتون" إلى فوز بحصة 3 ـ 1، في بداية مشوار الفريقين برسم الموسم الجديد من "دوري السوبر" الصيني لكرة القدم.
وتقدم هيبي شينا فورتون بهدف سجله المغربي أيوب الكعبي، في الدقيقة 38، وتعادل شينزين روبي بهدف لكريستيان سيلنايس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تمكن هارولد بريكيادو من تسجيل الهدف الثاني لفريق شينزين روبي، في الدقيقة 84، قبل أن يسجل سيلنايس الهدف الثاني له والثالث؛ في الدقيقة 86.