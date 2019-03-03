جمعية سلا في ربع نهائي "أفرو ليغ" كرة السلة

هسبريس - و.م .ع

ضمن فريق الجمعية السلاوي تأهله إلى ربع نهاية مسابقة الـ "أفرو ليغ" في كرة السلة، عقب تغلبه على شبيبة القيروان التونسي، بحصة 77 مقابل 70 ، في اللقاء الذي جمعهما برسم اليوم الثاني من إقصائيات المجموعة الأولى، التي تحتضنها قاعة فتح الله البوعزاوي بسلا.

وكان الفريق السلاوي تغلب في مباراته الأولى على فريق رفيرز هوبيرز النجيري، بحصة 88 مقابل 59 ، فيما فاز شبيبة القيروان التونسي على سلاك الغيني بـ80 مقبل 65.

وسيواجه فريق جمعية سلا حامل اللقب الإفريقي، الذي يشرف على تدريبه الصربي زيكلو زيسيفيتش، في آخر مباراة له اليوم الأحد فريق سلاك الغيني.

وتضم المجموعة الأولى، بالإضافة إلى نادي الجمعية الرياضية السلاوية المضيف، أندية ريفيرز هوبيرز النيجيري وشبيبة القيروان التونسي وسلاك الغيني.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة السلة حددت البلدان والمدن التي تستضيف إقصائيات المجموعات الأربع المؤهلة للنسخة الأولى من الـ "أفروليغ"، التي حلت محل بطولة إفريقيا للأندية البطلة، حيث سيتأهل عن كل مجموعة فريقان، ويقام دور ربع النهاية بطريقة الذهاب والإياب، على أن تبلغ الفرق الأربعة المؤهلة مربع الأقوياء الذي سيحدد بطل إفريقيا.