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كُتّاب وآراء
البارصا تحرز ثاني انتصار على الريال في الأسبوع
نجح العملاق الكتالوني "إف. سي. برشلونة" في هزم غريمه ريال مدريد، بنتيجة 0-1، على أرضية ملعب سنتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.
البارصا وقعت هدفها، في حدود الدقيقة 26، عن طريق إيفان راكيتيتش الذي اخترق دفاع "النادي الملكي" قبل تمرير الكرة فوق الحارس كورتوا لوضعها في الشباك.
ولم يلبّ لاعبو "الميرينغي" رغبة جماهيرهم في "الانتقام من البلاوغرانا"، بهزمه في معقل الرياليّين، وحرمان برشلونة من ثلاث نقاط في الدوري بعد وقوفها وراء إقصاء مدريد من منافسات الكأس.
الانتصار في قمة الجولة الـ26 من "الليغا" جعل الكتلان، لأول مرة طوال 87 عاما، متفوقين على مدريد في إجمالي مواجهات الكلاسيكو بمجموع 96 انتصارا.
وكانت برشلونة قد هزمت الريال في إياب نصف نهائي "كأس الملك"، الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، وحققت انتصارها الـ95 المعادل رقم الريال، بينما تعادل الفريقان في 51 مناسبة من اجمالي 241 مباراة للكلاسيكو.