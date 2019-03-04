الوداد يستعيد مهاجمه النيجيري قبل مواجهة "الماط"

أوعنا بلعيد

خاض النيجيري غابريال أوكوتشوكو المران الأخير لناديه الوداد الرياضي لكرة القدم، تأهبا لخوض المواجهة القوية اليوم الإثنين أمام فريق المغرب الرياضي التطواني، برسم الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

ورخص طبيب الوداد الرياضي للاعب المذكور باستئناف تداريبه مع الفريق الأحمر، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ألمت به أثناء مواجهة ناديه لفريق سريع واد زم يوم الأحد الماضي، ضمن مجريات الأسبوع الـ 19 من الدوري المغربي الاحترافي.

وكان المهاجم النيجيري قد تعرض لإصابة في الكتف كان يُحتمل أن تُغيّبَه عن الميادين لثلاثة أسابيع، غير أن استجابته للعلاج بسرعة جعلت الطاقم الطبي للفريق الأحمر يمنحه الضوء الأخضر باستئناف تداريبه، والخضوع لبرنامج تدريبي خاص قبل العودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق.

ويغرد فريق الوداد الرياضي وحيدا في صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة، بعد خوضه لعشرين جولة، حقق خلالها الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وانهزم في مثلها، وتمكن هجومه من تسجيل 32 هدفا بينما استقبلت شباكه 13 هدفا.