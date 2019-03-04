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كُتّاب وآراء
الجيش يواجه إسبانيول برشلونة في "الأب جيكو"
سيكون ملعب الأب جيكو، بمدينة الدار البيضاء، مسرحا للمباراة الودية القوية التي ستجمع بين إناث فريق الجيش الملكي لكرة القدم وإناث فريق إسبانيول برشلونة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة.
وقررت الجمعية الرياضي المغربية للتطوير والإدماج الاجتماعي، لأول مرة، تنظيم كأس المرأة، الذي سيجمع في أول نسخة له إناث فريق الجيش الملكي بفريق إناث إسبانيول برشلونة يوم 8 من مارس، احتفاء بعيد المرأة وتكريما لها.
ومن أجل متابعة جماهيرية غفيرة، تقرر فتح أبواب الملعب بالمجان في وجه المشجعين والمهتمين بمتابعة اللقاء، الذي سيتم نقله على قناة الرياضية المغربية، وستعطى انطلاقته في تمام الساعة الرابعة عصرا.