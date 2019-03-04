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الرئيسية | رياضة | الجيش يواجه إسبانيول برشلونة في "الأب جيكو"

الجيش يواجه إسبانيول برشلونة في "الأب جيكو"

الجيش يواجه إسبانيول برشلونة في "الأب جيكو"
أوعنا بلعيد
الاثنين 04 مارس 2019 - 07:06

سيكون ملعب الأب جيكو، بمدينة الدار البيضاء، مسرحا للمباراة الودية القوية التي ستجمع بين إناث فريق الجيش الملكي لكرة القدم وإناث فريق إسبانيول برشلونة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة.

وقررت الجمعية الرياضي المغربية للتطوير والإدماج الاجتماعي، لأول مرة، تنظيم كأس المرأة، الذي سيجمع في أول نسخة له إناث فريق الجيش الملكي بفريق إناث إسبانيول برشلونة يوم 8 من مارس، احتفاء بعيد المرأة وتكريما لها.

ومن أجل متابعة جماهيرية غفيرة، تقرر فتح أبواب الملعب بالمجان في وجه المشجعين والمهتمين بمتابعة اللقاء، الذي سيتم نقله على قناة الرياضية المغربية، وستعطى انطلاقته في تمام الساعة الرابعة عصرا.

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