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كُتّاب وآراء
الحسنية تعود بهزيمة من ملعب أوتوهو الكونغولي
عاد فريق حسنية أكادير لكرة القدم، بالهزيمة بنتيجة هدف نظيف، في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي جمعته، اليوم الأحد، بمضيفه أوتوهو الكونغولي.
وبدأ لاعبو حسنية أكادير، مجريات المباراة بشكل جيد، من خلال تحصين الخط الخلفي وتهديد مرمى الفريق الكونغولي في مناسبتين خلال دقائق الثلث الأول من الشوط الأول، حيث كان أبناء المدرب ميغيل غاموندي، قريبين من هز شباك أوتوهو.
وتواصل بحث الحسنية عن هدف التقدم، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، كانت الأبرز منها في حدود الدقيقة 20، من مرتد هجومي، لم يحسن اللاعب عبد العالي الخنبوبي، التعامل بالشكل الأمثل مع كرة على مشارف معترك العمليات، بعد تمريرة جانبية مركزة من رفيقه تامر صيام.
وانتظر الفريق الكونغولي إلى غاية الدقيقة 24، قبل تهديد مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي، بتسديدة قوية مرت محادية للشباك، بعد هفوة في خط وسط ميدان الفريق المغربي، فيما لم تعرف باقي دقائق الشوط الأول، أي محاولة للتهديف من الجانبين، باستثناء تسديدة قوية من رجل اللاعب زهير الشاوش، في الوقت الضائع، لتنتهي تفاصيل النصف الأول للمواجهة بالتعادل السلبي.
وحاول لاعبو أوتوهو، مباغثة دفاع وحارس الفريق "السوسي" مع بداية مجريات الجولة الثانية، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، التي تعامل معها رفاق العميد ياسين الرامي، بشكل جيد، مكنهم من إبعاد الخطورة عن شباكهم.
وواصل أصحاب الأرض، تهديدهم لشباك الحواصلي، قبل أن يتمكنوا من بلوغ الشباك في حدود الدقيقة 71، عن طريق اللاعب بباساديلا، في الوقت الذي ضيع بدر كشاني، فرصة سانحة لتسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 79، ليحسم بذلك أوتوهو الكونغولي، النقاط الكاملة للمباراة.
وبعثر أوتوهو الكونغولي، أوراق المجموعة الأولى بعد هذا الفوز، إذ رفع رصيده في سبورة الترتيب لـ5 نقاط، في المركز الثاني وراء المتصدر نهضة بركان، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في 4 نقاط بالمركز الثالث، فيما يحتل الرجاء الرياضي، الصف الأخير بنقطتين، في انتظار إجراء مساء اليوم، مباراته أمام نهضة بركان.