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الرئيسية | رياضة | مرابط: لعبت في 6 مراكز .. وأرتاح في "الوسط"

مرابط: لعبت في 6 مراكز .. وأرتاح في "الوسط"

مرابط: لعبت في 6 مراكز .. وأرتاح في "الوسط"
أوعنا بلعيد
الاثنين 04 مارس 2019 - 11:40

اعتمد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب كلوب بروج البلجيكي لكرة القدم، على الدولي المغربي سفيان مرابط، في مركز جديد خلال المباراة التي جمعت ناديه بمنافسه سينت ترويدينس، برسم الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري البلجيكي الممتاز.

وأشرك المدرب المذكور مرابط في مركز المدافع الأيمن بعدما واجه منافسه ترويدينس بخطة 3-5-2، حيث لعب الدولي المغربي في الخط الخلفي بجوار كل من الفرنسي بينوا بولان والهولندي ستيفانو دينزفيل.

واستنجد مدرب كلوب بروج بخدمات النجم المغربي في الخط الدفاعي من أجل التغطية على غياب اللاعب بيراندون ميشيل، الذي يعاني من إصابة في الكتف، ليحل مكانه سفيان مرابط الذي يشغل عادة مركز خط الوسط الدفاعي.

وحقق كلوب بروج الفوز في المباراة بهدف نظيف، حمل توقيع متوسط ميدانه البلجيكي هانز فانكين، من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والسبعين، لينتهي اللقاء بفوز صعب لأصحاب الأرض والجمهور.

وخاض مرابط دقائق اللقاء كاملة، وقدم مردودا رائعا وأداء لافتا في مركزه الجديد رفقة فريقه، حيث تكفل بتقديم واجباته الدفاعية وحرمان مهاجمي الخصم من الوصول إلى المرمى، كما كان يتقدم نحو الأمام من أجل مساعدة خط المنتصف.

وقال النجم المغربي متحدثا لوسائل الإعلام البلجيكية عقب نهاية اللقاء: "من الجيد دائما الحفاظ على نظافة شباكنا وعدم تلقي الأهداف، ولم يحصل ذلك منذ فترة طويلة، وفوزنا مهم للغاية ومنحنا ثلاث نقاط غالية".

وأضاف مرابط: "لقد لعبت في 6 مراكز مختلفة هذا الموسم، أفضّل اللعب في وسط الملعب، حيث لعبت أفضل مبارياتي، وهذا هو موقعي الطبيعي؛ لكن أنا جاهز لكي ألعب في أي مركز يحتاجني الفريق من خلاله، الفريق هو الأكثر أهمية، ونريد حقا أن نصبح أبطالا بعد نهاية الموسم".

ويعتبر سفيان مرابط من بين الأسماء المرتقب أن يوجه إليها الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، الدعوة من أجل الدخول في قائمته التي ستواجه كل من المنتخب المالاوي، برسم الجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية 2019، وأمام المنتخب الأرجنتيني وديا.

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