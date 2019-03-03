يوسفية برشيد تدك شباك الجيش بأربعة أهداف

هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)

انهزم فريق الجيش الملكي بميدانه أمام يوسفية برشيد بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال20 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم. وسجل أهداف يوسفية برشيد كل من يوسف الكرماني (د44) وهيتم عينة (45+2 و68)، ومادو ديمبلي (د72)، فيما وقع أهداف الجيش الملكي أبو بكر تونغارا (د63) وابراهيم البزغودي (د71) والمهدي الطالبي (د76).

وارتقى الفريق الحريزي بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيما تراجع الجيش الملكي إلى المركز الخامس وتجمد رصيده عند 27 نقطة مناصفة مع أندية نهضة بركان ومولودية وجدة وحسنية أكادير.