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الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد تدك شباك الجيش بأربعة أهداف

يوسفية برشيد تدك شباك الجيش بأربعة أهداف

يوسفية برشيد تدك شباك الجيش بأربعة أهداف
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الأحد 03 مارس 2019 - 20:05

انهزم فريق الجيش الملكي بميدانه أمام يوسفية برشيد بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال20 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم. وسجل أهداف يوسفية برشيد كل من يوسف الكرماني (د44) وهيتم عينة (45+2 و68)، ومادو ديمبلي (د72)، فيما وقع أهداف الجيش الملكي أبو بكر تونغارا (د63) وابراهيم البزغودي (د71) والمهدي الطالبي (د76).

وارتقى الفريق الحريزي بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيما تراجع الجيش الملكي إلى المركز الخامس وتجمد رصيده عند 27 نقطة مناصفة مع أندية نهضة بركان ومولودية وجدة وحسنية أكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الصدق يهدي إلى الجنة الأحد 03 مارس 2019 - 20:57
تدك شباك الجيش بأربعة أهداف[email protected]
منين قريت العنوان حساب لية4/0
أو 4/2
تدك لا تليق مع فارق هدف واحد
تحركات النزاهة في الوصف بشكل أدق.
ودعوا عنكم التلاعبات في صياغة عناوين المواضيع لجذب القراء.
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7
2 - ابو ناصر الأحد 03 مارس 2019 - 20:58
انتصارات الجيش الأخيرة هي الشجرة التي تخفي غابة المشاكل
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3
3 - عبدو ربه الأحد 03 مارس 2019 - 20:59
رجاوي قح . يوم لكم يا جيش ويوم عليكم وغدا لناظريه قريب . شكرا هسبريس
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1
4 - عرفان الأحد 03 مارس 2019 - 21:05
حقق الفريق الرديف للرجاء ماعجز عنه الفريق الاول..كانت الرجاء قوية لما كانت تعتمد على ابناء الفريق..اما اليوم فمن هب ودب يلعب في الرجاء.
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2
5 - خليلوفيتش الأحد 03 مارس 2019 - 21:06
و الجيش يصل إلى شباك برشيد ثلاث مرات إذن الخلل في دفاع و حارس الجيش و ليس في الهجوم
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