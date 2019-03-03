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كُتّاب وآراء
نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في دور مجموعات "الكاف"
أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريقي نهضة بركان لكرة القدم، وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وحملت الدقيقة الخامسة أول تهديد لشباك الفريق "البركاني" من طرف أيوب ناناح، عن طريق تسديدة على مشارف معترك العمليات، رد عليها أصحاب الأرض بكرات ثابتة وضغط هجومي مسترسل، شكل بعض الخطورة على مرمى أنس الزنيتي.
وبسط لاعبو نهضة بركان، سيطرتهم على مجريات اللعب خلال مجمل فترات الجولة الأولى، في المقابل ظهر رفاق العميد بدر بانون، بأداء ومردود محتشم، خلال النصف ساعة الأولى من المواجهة.
وتحرك الخط الأمامي للفريق البيضاوي خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، إذ كان بدر بانون، قريبا من هز شباك النهضة البركانية، برأسية قوية في حدود الدقيقة 28، قبل أن يطالب زكرياء حدراف، بركلة جزاء في الدقيقة 34، بعد إسقاطه في المعترك.
وانتهت مجريات الجولة الأولى، على وقع لقطة طريفة، حيث عمد محمد عزيز، على نزع قميص بدر بانون، في معترك العمليات، دون أن يقرر الحكم الكاميروني أنتوان إفا، أي شيء، ما خلف احتجاجات قوية من جانب مكونات الفريق البيضاوي.
وتواصلت الندية بين عناصر الفريقين خلال مجريات الجولة الثانية، مع تسجيل تبادل بعض محاولات التهديف، كانت الأبرز منها من جانب أصحاب الأرض، عن طريق اللاعب الان تراوري، في حدود الدقيقة 61.
ورد الرجاء على كرة تراوري، بعد ذلك بمناورات هجومية مسترسلة، أكثر خطورة، إذ كان رفاق محسن ياجور، قريبين من هز الشباك، في أكثر من كرة لولا التصدي الناجح للحارس عبد العالي المحمدي، وقتالية رفاقه في خط الدفاع.
وعاد بدر بانون، ليهدد مرمى المحمدي، في الدقيقة 77، إذ لمست رأسيته العارضة، بعد انهزم حارس نهضة بركان، قبل أن يضيع عمر بوطيب، بدوره فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 84، فيما هز ياجور، الشباك في الوقت الضائع، غير أن الحكم الكاميروني، رفضه، لينهي تفاصيل النزال بالتعادل السلبي.
وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد نهضة بركان، ثمان نقاط في المركز الأول، متبوعا بفريق أوتوهو الكونغولي، برصيد 5 نقاط، تم حسنية أكادير، برصيد 4 نقاط، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي 3 نقاط في المركز الأخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
نطالب بفتح تحقيق مع هذا الحكم لدی الفيفا .انتهی الكلام
والرجاء البضاوي جدجد منصف...!
اللعب كان تكتيكيا....وفيه كثير من
العنف....! مع قوة بدنية ممتازة
لفريق النهضة البركانية الذي
يتوفر على لاعبين موهوبين....!
الاصابة الاخيرة ضربت يد الاعب
الرجاوي...! اذا قرار الحكم قرار صحيح
وشجاع.....!
فيما ليس هـناك على مايبدو أي سبب لرفض الهدف لأنه صحيح
الحكم على العموم كان جد متوسط