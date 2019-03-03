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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في دور مجموعات "الكاف"

نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في دور مجموعات "الكاف"

نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في دور مجموعات "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صورة منير امحيمدات)
الأحد 03 مارس 2019 - 22:00

أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريقي نهضة بركان لكرة القدم، وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحملت الدقيقة الخامسة أول تهديد لشباك الفريق "البركاني" من طرف أيوب ناناح، عن طريق تسديدة على مشارف معترك العمليات، رد عليها أصحاب الأرض بكرات ثابتة وضغط هجومي مسترسل، شكل بعض الخطورة على مرمى أنس الزنيتي.

وبسط لاعبو نهضة بركان، سيطرتهم على مجريات اللعب خلال مجمل فترات الجولة الأولى، في المقابل ظهر رفاق العميد بدر بانون، بأداء ومردود محتشم، خلال النصف ساعة الأولى من المواجهة.

وتحرك الخط الأمامي للفريق البيضاوي خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، إذ كان بدر بانون، قريبا من هز شباك النهضة البركانية، برأسية قوية في حدود الدقيقة 28، قبل أن يطالب زكرياء حدراف، بركلة جزاء في الدقيقة 34، بعد إسقاطه في المعترك.

وانتهت مجريات الجولة الأولى، على وقع لقطة طريفة، حيث عمد محمد عزيز، على نزع قميص بدر بانون، في معترك العمليات، دون أن يقرر الحكم الكاميروني أنتوان إفا، أي شيء، ما خلف احتجاجات قوية من جانب مكونات الفريق البيضاوي.

وتواصلت الندية بين عناصر الفريقين خلال مجريات الجولة الثانية، مع تسجيل تبادل بعض محاولات التهديف، كانت الأبرز منها من جانب أصحاب الأرض، عن طريق اللاعب الان تراوري، في حدود الدقيقة 61.

ورد الرجاء على كرة تراوري، بعد ذلك بمناورات هجومية مسترسلة، أكثر خطورة، إذ كان رفاق محسن ياجور، قريبين من هز الشباك، في أكثر من كرة لولا التصدي الناجح للحارس عبد العالي المحمدي، وقتالية رفاقه في خط الدفاع.

وعاد بدر بانون، ليهدد مرمى المحمدي، في الدقيقة 77، إذ لمست رأسيته العارضة، بعد انهزم حارس نهضة بركان، قبل أن يضيع عمر بوطيب، بدوره فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 84، فيما هز ياجور، الشباك في الوقت الضائع، غير أن الحكم الكاميروني، رفضه، لينهي تفاصيل النزال بالتعادل السلبي.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد نهضة بركان، ثمان نقاط في المركز الأول، متبوعا بفريق أوتوهو الكونغولي، برصيد 5 نقاط، تم حسنية أكادير، برصيد 4 نقاط، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي 3 نقاط في المركز الأخير.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - zoro الأحد 03 مارس 2019 - 22:10
الرجاء فازت باللقاء لكن الحكم كان له رأي آخر والأخبار كلها في رأيكم !!!!!!!!!
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31
2 - البركاني الأحد 03 مارس 2019 - 22:11
لولا الحكم لفازت الرجاء كانت الرجاء اخطر من النهضة هذف مشروع لم يحتسبه الحكم الكاميروني
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27
3 - فتحاوي الأحد 03 مارس 2019 - 22:13
فريق الرجاء العالمي يخذل عشاقه من جديد.الذين لم يدركوا منذ مدة بأنه عالمي في الاحتجاجات..
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-32
4 - النورس الأحد 03 مارس 2019 - 22:13
ان كان من تعليق فهو مهزلة التحكيم الافريقي الذي اعادنا الى سنوات السبعينات ...ضربة جزاء بالشوط الاول لالرجاء ثم لقطة نزع قميص بانون ثم اخيرا هدف المبارة الملغى بدون حق ...ليس هناك لا تسلل ولا احتكاك ...مهزلة تعيد نظرية الرءيس مع الاسف ...بركان ضمنت بنسبة كبيرة التاهل الى الربع يكفيها نقطة من مبارتين ...الرجاء وضعت رجلا خارج المسابقة ...دخلت الحسابات : لا مناص من الفوز على اغادير ثم لعب مبارة فاصلة بالكونغو امام اوطو ...
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17
5 - omar الأحد 03 مارس 2019 - 22:14
بقات فياربي تخسر الحسنية ها الحسنية خسرات شنو درتو
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-16
6 - مغربي 2019 الأحد 03 مارس 2019 - 22:16
مباراة مملة سيطر عليها الفريق البركاني بالطول و العرض و ضيع فوزا سهلا امام فريق ضعيف مثل رجاء بداوي ، اظن ان بركان و أكادير سيتأهلان لدور الربع النهائي لأنهمها يستحقان ذلك اما الفريقان الضعيفان رجاء و اطوهو فمصيرهما الإقصاء
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-2
7 - ماسين الأحد 03 مارس 2019 - 22:19
غريب و مشبوه ما يقع في التحكيم ضد الرجاء في المقابلات الأخيرة ?????
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2
8 - ياسين الأحد 03 مارس 2019 - 22:20
ظلم تحكيمي وااضح وفااضح ضد الرجاء ضربة جزاء على الاقل وهدف صحيح يلغى في اخر الدقائق خلاصة اللي عندو مو في الكوزينة ميباتش بلا عشا
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3
9 - ديما رجا الأحد 03 مارس 2019 - 22:20
الرجاء فازت في المبارات . لكن الحكم كان له رأي آخر . حرم الرجاء من ثلاث ضربات الجزاء وحرمهم في التواني الأخيرة من هدف واضح . هنيئا لحكم المبارات .
نطالب بفتح تحقيق مع هذا الحكم لدی الفيفا .انتهی الكلام
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2
10 - عاشق الخضراء الأحد 03 مارس 2019 - 22:20
نعم يا سادة أنه تأتير راقي بركان على لاعب النهضة نزع قميص اللاعب بدر بانون و عشق الخضراء ايضا فاللاعب يتمنى الألتحاق بفريق الرجاء و الفوز ضاع بسبب حكم لم يدر مباريات كبيرة مند سنتين و اعود الى نزع القميص فمحللي قناة بئين سبورت كادوا ان يصابوا بالجنون بسبب تلك اللقطة الفريدة من نوعها في عالم الياحرة المستديرة و الوقاحة الكبرى ان اللاعب البركاني بقي ممسكا ببدر بانون
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1
11 - التعادل جد منصف.....! الأحد 03 مارس 2019 - 22:22
التعادل بين النهضة البركانية
والرجاء البضاوي جدجد منصف...!
اللعب كان تكتيكيا....وفيه كثير من
العنف....! مع قوة بدنية ممتازة
لفريق النهضة البركانية الذي
يتوفر على لاعبين موهوبين....!
الاصابة الاخيرة ضربت يد الاعب
الرجاوي...! اذا قرار الحكم قرار صحيح
وشجاع.....!
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0
12 - مصاوي الأحد 03 مارس 2019 - 22:24
أتمنى تأهل بركان والحسنية لانهما يستحقان المرور وستكون بركان فالنهاءي، حاليا الوداد وبركان أحسن فرق البطولة المغربية
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0
13 - hamouda الأحد 03 مارس 2019 - 22:24
نهضة بركان تتصدر المجموعة و بإمكانها انتزاع بطاقة التأهل لمادا تطوع هادا المسمى حكم لإفساد اللقاء ضيع التأهل بعرق الجبين على بركان وعقد بتصرفه مهمة الرجاء هنيئا لفريق الرجاء وهنيئا لنهضة بركان و بالعباد بالله من هادا الحكم و من شره لك الله يا حكم .....
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3
14 - رجاوي الأحد 03 مارس 2019 - 22:24
بصراحة فريق الرجاء أصبح ضعيفا في الآونة الأخيرة أما ضربة جزاء فلنكن واقعيين الكل أصبح يعرف طريقة حذراف و ياجور في تعمد السقوط و طلب ضربة جزاء الحمد لله أن الحكم لم يعطيه و رقة صفراء. مجمل القول النهضة البركانية لم تريد المجازفة، فهي لعبت من أجل التعادل لا غير
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-3
15 - إلياس الأحد 03 مارس 2019 - 22:25
لم أفهم لماذا ألغى الحكم هدف الرجاء؟؟؟ .من وجهة نظري يجب على الرجاء التركيز على احتلال المركز التاني في البطولة من أجل المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية ( عيب رجاء تبقى تشارك غير في كأس الكاف حشووومة )
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4
16 - عبدو الأحد 03 مارس 2019 - 22:26
هذه رسالة لكل من يقول بأن الرجاء تفوز بمساعدة من الحكم.مادام بعض المسؤولين في جامعة كرة القدم لاتربطهم بصلة بكرة القدم فيجب الترحم على كرة القدم في هذا البلاد.
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3
17 - محمد امين الأحد 03 مارس 2019 - 22:27
مهزلة تحكيمة بامتياز حكم لا يصلح إلا لمباريات الاحياء
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5
18 - حسن من هولندا الأحد 03 مارس 2019 - 22:29
ماشاء الله التحكيم الا فريقي رجع الى العقود الا خيرة بعدما اعتقدنا تحسن ولكن الْيَوْمَ كارثة تحكيمية او ممكن تسميتها مجزرة تحكيمية الرجاء الْيَوْمَ لعب مع بركان ومع الحكم مستحيل الفوز والفاهم يفهم
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5
19 - Simohamed wydadi الأحد 03 مارس 2019 - 22:31
في لقطة خلع القميص لاتوجد ضربة جزاء، لأن الكرة بعيدة عن اللاعب الذي خُلع قميصه
فيما ليس هـناك على مايبدو أي سبب لرفض الهدف لأنه صحيح
الحكم على العموم كان جد متوسط
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1
20 - taozari الأحد 03 مارس 2019 - 22:31
مهزلة التحكيم الافريقي يرجع بنا الى القرن الماضي..
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3
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