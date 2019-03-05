فضال يلفت انتباه رونار بالتألق مع "ريال بيتيس"

أوعنا بلعيد

تألق الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، في المباراة التي جمعت ناديه بضيفه خيتافي، ضمن مجريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب "بينتو فيامارين".

ورغم هزيمة ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد، من توقيع لياندرو كابريرا في الدقيقة العشرين، وخايمي ماتا في الدقيقة الرابعة والأربعين، لصالح فريق خيتافي، وسانشيز خواكين في الدقيقة الخامسة والسبعين، لصالح الفريق المضيف، فقد كان المدافع المغربي فضال من نجوم اللقاء بعد أدائه الكبير في الخط الخلفي للنادي الأندلسي.

وعاد المدافع المغربي إلى شغل مركزه الأساسي ضمن خطط مدربه كيكي ستين، الذي قرر الاعتماد عليه بشكل أساسي بعدما غاب عن اللقاء الأخير في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام الخفافيس فالنسيا، وهي المباراة التي عرفت إقصاء ناديه بعد هزيمته بهدف نظيف وتعادله ذهابا بهدفين لمثلهما.

وقدم زهير فضال أداء متميزا في الخط الدفاعي لفريق ريال بيتيس، بعدما تصدى للعديد من الهجمات من الفريق المنافس، حيث قام باستعادة خمس كرات عن طريق الدحرجة، وفاز بأربع نزالات ثنائية، وقام بمراوغتين ناجحتين، وأبعد كرة خطيرة كادت تلج شباك فريقه.

واختير اللاعب المذكور ثاني أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصل على تقييم 7,6 من مؤشر هوسكوريد، بفضل قتاليته ومستواه الكبير الذي نال إعجاب الجماهير التي تقاطرت على مدرجات ملعب "بينتو فيامارين" من أجل متابعة اللقاء.

ويطرق فضال أبواب المنتخب الوطني المغربي من جديد، بعد أن أصبح من بين الأسماء التي ينتظر أن يوجه لها الناخب المغربي هرفي رونار، مدرب الأسود، الدعوة من أجل المشاركة خلال المباراتين المقبلتين أمام مالاوي برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية 2019، ووديا أمام المنتخب الأرجنتيني.

وعقب هذه الهزيمة، تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 36، في المركز الثامن، بينما رفع خيتافي رصيده إلى النقطة الثانية والأربعين محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.