جمهور الوداد يحتفي بعطاءات الحارس التكناوتي

أوعنا بلعيد

اختار جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم حارس فريقهم رضى التكناوتي ليكون أفضل لاعب في صفوف الفريق الأحمر عن شهر فبراير المنصرم، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها وتصديه للعديد من الهجمات من الأندية المنافسة التي واجهها طيلة الجولات الماضية.

ونشر مسؤولو الوداد الرياضي تدوينة عبر صفحة الفريق الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، أكدوا من خلالها حصول رضى التكناوتي على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق عن الشهر المنصرم، بعد تصويت الجماهير له عبر استفتاء تم طرحه عبر الصفحة ذاتها.

وتمكن الحارس التكناوتي من نيل رضى الجماهير الودادية التي صوتت له بكثرة ورجحت كفته على حساب كل من يحيى جبران، وبدر كدارين، ومحمد الناهيري، والمهاجم أوناجم، وأسماء أخرى، بعدما ساهم بشكل كبير في تحقيق ناديه لعدة انتصارات في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، كما قدم مردودا لافتا خلال مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

ويصنف التكناوي، البالغ من العمر 22 سنة، من بين أفضل الحراس في الدوري المغربي الاحترافي، ما خول له حجز مكانه الرسمي في تشكيلة الوداد الرياضي وإرسال زميله ياسين الخروبي إلى دكة البدلاء، وأصبح كذلك الحارس الثالث لأسود الأطلس بعد ياسين بونو ومنير المحمدي، حارسي جيرونا ومالقا الإسبانيين على التوالي.