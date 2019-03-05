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الرئيسية | رياضة | أزارو يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس إفريقيا

أزارو يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس إفريقيا

أزارو يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس إفريقيا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 05:48

عاد الدولي المغربي وليد أزارو ليخلق الجدل داخل إدارة ناديه الأهلي المصري لكرة القدم، بعدما طالب بتأجيل توقيع عقود تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في شهر يونيو المقبل بمصر، لانتظاره عروضا عدة للرحيل إلى أوروبا.

وحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن المهاجم المغربي صدم مسؤولي ناديه عندما رفض توقيع عقود تجديده في الوقت الحالي وطلب تأجيلها إلى ما بعد نهاية كأس إفريقيا حيث يأمل بالتألق رفقة المنتخب الوطني المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر، ما سيخول له الحصول على فرصة التسويق بشكل أكبر لأسمه والرفع من أسهمه في بورصة اللاعبين.

وأضافت المصادر نفسها أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري، عقد اجتماعا مع اللاعب وليد أزارو، شهد مرونة من جانب مهاجم الأسود بشأن استمراره بالفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن رغبة اللاعب تتجسد في خروجه من الفريق الأحمر وخوضه تجربة احترافية جديدة، لا سيما بالدوريات الأوروبية.

ورفض مدير الكرة بفريق الأهلي الاستسلام وكثف مفاوضته مع المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي من أجل إقناعه بالتجديد في الوقت الحالي قبل نهاية عقده بفترة كافية، والسير على خطى الثنائي النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، اللذين مددا تعاقدهما مع الفريق الأحمر حتى عام 2022.

وكان اللاعب المغربي سالف الذكر قد غاب عن صفوف ناديه بسبب الإصابة التي ألمت به، قبل أن يستعيد عافيته ويصبح جاهزا لخوض المباريات بقميص الفريق الأحمر، حيث يعتبر من بين أهم اللاعبين ضمن صفوفه بفضل موهبته وقتاليته ودوره الكبير في الخط الأمامي، سواء في بناء الهجمات أو إتمامها.

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