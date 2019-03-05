منحة مغرية للفائز بـ"ديربي المغرب" في الإمارات

أوعنا بلعيد

سينعش فريقا الوداد وغريمه الرجاء الرياضي رصيد خزانتيهما بـ150 مليون سنتيم لكل منهما مقابل خوضهما مباراة الديربي المنتظر إجراؤها يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري بدولة الإمارات.

وسيرفع الفريق الفائز منهما بالمباراة حصته المالية إلى 200 مليون سنتيم، بعدما وافق مسؤولو الفريقين على 50 مليون سنتيم إضافية ستكون من نصيب المنتصر في الديربي الذي سيجرى هذه المرة بعيدا عن المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكان جواد الزيات، رئيس الرجاء الرياضي، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه لا يمكن لفريقه أن يخوض هذه المباراة بالإمارات دون التوقيع على مجموعة من الشروط، ومعرفة نقاط أخرى، والتطرق أيضا للأمور المالية المرصودة والحوافز.

وأوضح أن هذه المباراة تأتي في فترة صعبة يخوض فيها الرجاء مجموعة من الاستحقاقات، ومع ذلك رحبت إدارته بالفكرة، لذلك لا بد من رصد مبلغ مهم للفريقين يليق بقيمتهما. وهو ما حصل، ليعلن الفريق موافقته على إجراء اللقاء.

ووافق مسؤولو الرجاء الرياضي على إجراء المباراة بعد الاستجابة لشروطهم التي أدرجت ضمن تفاصيل العقد الذي كشف عما سيحصل عليه كل فريق، والترتيبات التي سترافق سفره وإقامته.

وتنكب الشركة المكلفة بتنظيم مباراة الديربي على إنهاء ترتيباتها وانتظار القرار الرسمي من أجل خوض المواجهة بسبب المستجدات السياسية التي تعرفها العلاقات بين دولتي الإمارات والسعودية من جهة، والمغرب من جهة أخرى.