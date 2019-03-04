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الرئيسية | رياضة | الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة

الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة

الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 04 مارس 2019 - 17:40

واصل الوداد البيضاوي تغريده خارج السرب في منافسات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، بفوز جديد على المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم الدورة الـ 21 لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أيمن الحسوني الهدف الأول للوداد في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن المغرب التطواني من توقيع التعادل بواسطة محمد مكعزي في الدقيقة 64، غير أن اسماعيل الحداد لم يتأخر في إعادة التقدم لصالح الوداد بهدف ثان في الدقيقة 66.

ورفع "الفريق الأحمر" رصيده إلى 48 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، بفارق 18 نقطة عن أول مطارديه اتحاد طنجة، بعد أن حقق فوزه الـ 15 في الموسم، والسابع على التوالي، فيما ظل المغرب التطواني في المركز الـ 13، وتوقف رصيده عند 21 نقطة إلى جانب أولمبيك خريبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ودادي وراسي عالي الاثنين 04 مارس 2019 - 17:47
مبروووووك للوداد البيضاوي زعيم الاندية المغربية الفوز اليوم على المغرب التطواني الذي ابان عن روح قتالية وتكتيك جيد منذ حضور المدرب البنزرتي
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2 - ودادي 19 الاثنين 04 مارس 2019 - 17:54
مبروك للوداد الفوز والهروب للأمام نحو اللقب,على العموم مقابلة جيدة وكانت ستكون أهداف أخرى لولا اللعب بخشونة من المغرب التطواني وكاد اكتر من لاعب ان يخرج مصابا مع العلم ان الضيوف لعبوا الشوط الاول بعشرة لاعبين في الدفاع..
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13
3 - سيد الدوري الاثنين 04 مارس 2019 - 17:56
نعم يا سادة إنه سيد الدوري المغربي كما قال بادة .. و ستكون فرحة التتويج أروع عندما نحتفل بها في مقابلة الديربي يا سلااااام وداد اﻷلقاب تفوز و هم يحسبون .. ألقابنا أحلامكم و القادم أحلى مع العصبة إن شاء الله
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19
4 - AMINE-USA-LAGIRONDE الاثنين 04 مارس 2019 - 18:00
SALAM, BRAVO WYDAD,!!! DIMA HAMRA BOTOLA 20 INSHALLAH. STAY FOCUS!! THANK YOU HESPRESS.
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7
5 - مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 18:31
السلام
مبروك للوداد البطولة 20 صراحة فريق كبير على الصعيد الوطني و القاري و مكونات الفريق تشتغل في صمت.و حظ سعييد للتطواني في قادم المقابلات .و اتمنى من الفرق الوطنية ان يلعبوا كرة هجومية سواء داخل الميدان او خارجه و الابتعاد عن التقوقع الدفاعي الدي لا يخدم مصالح الفرق و الكرة الوطنية و اخص بالدكر اولمبيك اسفي و المغرب التطواني و سريع واد زم.عكس يوسفية برشيد يلعبون من اجل الفوز كرة مفتوحة لا يركنون للدفاع و ماوقع في مبارة الجيش خير دليل.
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0
6 - taozari الاثنين 04 مارس 2019 - 18:35
الجامعة والوداد ستفوز بالبطولةهنيئا للوداد وناصيري والجامعة المغرب في تقدم يالها من مهزلة هنيئا للحكام الدين ساعدوا الوداد
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