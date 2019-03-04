الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة

هسبريس - و.م .ع

واصل الوداد البيضاوي تغريده خارج السرب في منافسات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، بفوز جديد على المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم الدورة الـ 21 لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أيمن الحسوني الهدف الأول للوداد في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن المغرب التطواني من توقيع التعادل بواسطة محمد مكعزي في الدقيقة 64، غير أن اسماعيل الحداد لم يتأخر في إعادة التقدم لصالح الوداد بهدف ثان في الدقيقة 66.

ورفع "الفريق الأحمر" رصيده إلى 48 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، بفارق 18 نقطة عن أول مطارديه اتحاد طنجة، بعد أن حقق فوزه الـ 15 في الموسم، والسابع على التوالي، فيما ظل المغرب التطواني في المركز الـ 13، وتوقف رصيده عند 21 نقطة إلى جانب أولمبيك خريبكة.