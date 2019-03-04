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كُتّاب وآراء
الوداد البيضاوي يواصل التغريد خارج سرب البطولة
واصل الوداد البيضاوي تغريده خارج السرب في منافسات البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، بفوز جديد على المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم الدورة الـ 21 لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل أيمن الحسوني الهدف الأول للوداد في الدقيقة 48، قبل أن يتمكن المغرب التطواني من توقيع التعادل بواسطة محمد مكعزي في الدقيقة 64، غير أن اسماعيل الحداد لم يتأخر في إعادة التقدم لصالح الوداد بهدف ثان في الدقيقة 66.
ورفع "الفريق الأحمر" رصيده إلى 48 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، بفارق 18 نقطة عن أول مطارديه اتحاد طنجة، بعد أن حقق فوزه الـ 15 في الموسم، والسابع على التوالي، فيما ظل المغرب التطواني في المركز الـ 13، وتوقف رصيده عند 21 نقطة إلى جانب أولمبيك خريبكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
مبروك للوداد البطولة 20 صراحة فريق كبير على الصعيد الوطني و القاري و مكونات الفريق تشتغل في صمت.و حظ سعييد للتطواني في قادم المقابلات .و اتمنى من الفرق الوطنية ان يلعبوا كرة هجومية سواء داخل الميدان او خارجه و الابتعاد عن التقوقع الدفاعي الدي لا يخدم مصالح الفرق و الكرة الوطنية و اخص بالدكر اولمبيك اسفي و المغرب التطواني و سريع واد زم.عكس يوسفية برشيد يلعبون من اجل الفوز كرة مفتوحة لا يركنون للدفاع و ماوقع في مبارة الجيش خير دليل.