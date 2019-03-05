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كُتّاب وآراء
أزمة الكوكب المراكشي على طاولة والي الجهة
استقبل كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، رفقة رضوان خيرات، المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة مراكش أسفي، أمس الاثنين بمقر الولاية، جمعية قدماء نادي الكوكب المراكشي.
اللقاء الذي حضره كذلك، العلوي الموذني، رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، عرض فيه اللاعب الدولي أحمد البهجة ورقة تناول فيها الوضعية المالية والتقنية والإدارية لفارس النخيل، التي ساءت بسبب تناسل الهزائم وضعف الموارد المالية، و"العشوائية في التسيير الإداري والتقني"؛ وهو ما يهدد هذا الفريق بالنزول إلى القسم الثاني.
وخلال هذا الاجتماع، أبدى والي الجهة استعدادا كبيرا لدعم الفريق ماديا ومعنويا، في حالة تضافر جهود كل المتدخلين والشركاء والغيورين على رياضة كرة القدم المراكشية، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا، بمعية السابق ذكرهم ورجال الأعمال من المانحين، على حشد الدعم المالي واللوجيستيكي اللازمين، لإنقاذ فريق الكوكب المراكشي، ليبقى ضمن فرق الصفوة.
وأشار المسؤول الأول عن جهة مراكش أسفي إلى ضرورة وضع مقاربة تدبيرية جديدة، تطبعها الشفافية والحكامة الجيدة، قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة، كآلية دستورية.
يذكر أن هذا الاستقبال جاء إثر طلب تقدمت به الجمعية المذكورة، عن طريق المديرية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة.
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تعليقات الزوّار (2)
يجب القطع مع النمودج الحالي التي تهدر فيه الملايير دون مردودية والهدف فقط الهاء الشباب واستعمال الكرة كمخدر تتدخل فيه السلطة ويهرول اليه كل من اراد الربح وقضاء المصالح الشخصية السريع بدون مساءلة !!