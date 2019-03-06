بنعطية يؤمن بقدرة يوفنتوس على تخطّي الأتلتيكو

هسبريس – إفي

قال المغربي مهدي بنعطية، الذي ترك يوفنتوس الإيطالي إلى الدحيل القطري في "المركاتو" الشتوي الماضي، إن أتلتيكو مدريد "يلعب كرة القدم قليلا داخل الملعب، ويحاول فقط استغلال الأخطاء التي ترتكبها"، وذلك في إشارة إلى مواجهة ثمن نهائي دوري الأبطال بين الفريقين، والتي حسم الفريق المدريدي مواجهة الذهاب فيها بهدفين دون رد.

وقال بنعطية في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "أتلتيكو منافس صعب للغاية. هو يلعب كرة القدم قليلا داخل الملعب، ويحاول فقط استغلال أخطائك. هو فريق خطير للغاية في الكرات الثابتة، وهذا ما شاهدناه في مباراة الذهاب".

وأبدى صاحب الـ31 عاما ثقته في قدرة "البيانكونيري" على تعويض خسارة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، والتأهل للدور الثمانية من مواجهة الإياب التي سيحتضنها ملعب "أليانز ستاديوم" يوم 12 مارس الجاري.

وقال في هذا الصدد "بالنظر للإمكانيات التي يمتلكها الفريق، أعتقد أنه قادر على تقديم مستوى أفضل بكثير من مباراة الذهاب، لاسيما مع تواجد لاعبين بحجم (البوسني ميراليم) بيانيتش، و(الأرجنتيني باولو) ديبالا، و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو. كنت أتوقع أن يأخذ جوفنتوس المبادرة ".

وتابع المدافع الدولي "يوفنتوس لم يمت بعد، ولديه الإمكانيات اللازمة للتأهل والوصول للنهائي".

وقبل رحيله للدوري القطري، تزامل اللاعب المغربي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أبرز سماته التنافسية الكبيرة والطموح، وهو الأمر البعيد تماما عن الغرور كما يعتقد البعض.

وأوضح "عندما تشاهده وهو يتدرب، ستدرك على الفور أنه بطل بما تحمله الكلمة من معنى. يعمل أكثر من أي لاعب، إنه ماكينة حرب لا تهدأ. وعلى المستوى الشخصي أيضا، هو ذكي للغاية، وشخص استثنائي، ومتواضع للغاية. كما أنه يمتلك دائما طموح الفوز، ولهذا فهو الأفضل في العالم".

يذكر أن بنعطية ارتدى قميص "السيدة العجوز" في صيف 2015 قادما من بايرن ميونخ الألماني، على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء نهائيا، وخاض أول مباراة له مع بطل إيطاليا في غشت من العام نفسه أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وشارك المدافع المغربي في 60 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وتمكن من حصد 4 ألقاب بواقع اثنين في الدوري ومثلهما في كأس إيطاليا.