جمهور الزمالك يشيد بهدف أحداد في كأس "الكاف"

هسبورت*

اخْتَارَ فريق الزمالك المصري، اللاعب المغربي حميد أحداد رجل المباراة التي جمعتهم بفريق بترو أتليتيكو، نهاية الأسبوع الماضي، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد قيادته الفريق "الأبيض" نحو تحقيق التأهل إلى الدور الموالي إثر تسجيله هدف الفوز، والوحيد في المواجهة.

وأَشَادَ الجمهور "الزملكاوي" بأداء اللاعب حميد أحداد، الذي قدمه خلال المواجهة المذكورة بعدما دفع به المدرب أساسيا لغياب اللاعب "كهربا"، خصوصا وأن الهدف الذي سجله في مرمى الخصم، أعاد الفريق إلى المنافسة من جديد، ومنحه ثلاث نقاط مهمة لمواصلة المسار في البطولة الإفريقية، حيث أثبت على أنه مهاجم قوي كان ينتظر فقط فرصته من أجل التوهج.

واعتبرت جماهير الفريق "الأبيض" عبر موقع "تويتر"، أن الهدف الأول الذي سجله مع الزمالك أغلى من أي هدف، وذلك لخطفه النقاط الثلاث من أنغولا والحفاظ على آمال الفريق بالتأهل إلى الدور المقبل، مشيرة إلى أن أحداد يمتلك ما يفقده جميع مهاجمي الزمالك حيث وصفوه برجل اللمسة الأخيرة، وعبروا عن رضاهم عن المستوى الذي ظهر به اللاعب في المباراة منتظرين ما سيقدمه في المباريات المقبلة.

ومن جهة أخرى، أوضحت صحيفة "مركاتو داي" المصرية، أن تسجيل أحداد لأولى أهدافه مع الزمالك خارج مصر، يصادف تسجيل مواطنه وليد أزارو لأول أهدافه مع الأهلي أيضا خارج مصر في الشهر نفسه، معتبرة أن هذا الفأل جيد، خصوصا وأن الجماهير المغربية تنتظر تألق محترفيها قبل كأس أمم إفريقيا، لاسيما وأن المنتخب المغربي يعاني على مستوى الخط الأمامي.

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