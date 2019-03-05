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كُتّاب وآراء
الكونفدرالية الإفريقية توقف حكم مباراة الرجاء ونهضة بركان سنة كاملة
قررت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب اجتماعها أمس، توقيف الحكم الكاميروني، أنطوان ماكس ديبادو إيفا إيسوما، الذي قاد مباراة الرجاء البيضاوي ومضيفه نهضة بركان، الأحد الماضي، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف، لسنة كاملة.
وفي وقت سابق أَبَى الملغاشي أحمد أحمد، رئيس "الكاف"، إلا أن يصطف إلى جانب المنددين بالمستوى التحكيمي الذي عرفته مباراة نهضة بركان، وضيفه الرجاء البيضاوي، والتي عرفت حالات مثيرة حرمت الفريق "الأخضر" من هدف صحيح وضربة جزاء.
وقال أحمد أحمد، في تصريح لـ"هسبورت"، معلقا على أداء الطاقم التحكيم الكاميرون الذي أدار اللقاء "لم أتابع المباراة، لكنه بلغني أن المستوى التحكيمي كان سيئا أو أن الأخطاء كانت متعمدة..".
وأضاف أحمد أحمد أنه وفي إطار برنامج التحقيقات النظيفة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيتم فتح تحقيق في الموضوع، وإتباع ذلك بعقوبات نموذجية، مشددا: "لن نتسامح".
وتحفَّظ المتحدث نفسه عن التعليق عن الاتهامات الموجهة لنائبه، فوزي لقجع، لكونه أيضا رئيسا لنهضة بركان والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واعتباره "متواطئا لفائدة فريقه"، حيث قال أحمد أحمد "لا يمكنني أن أنطق دون استكمال التحقيقات".
وخلَّفت القيادة التحكيمية للحكم الكاميروني أنتوان إفا، في مباراة نهضة بركان لكرة القدم وضيفه الرجاء الرياضي، جدلا كبيرا في الأوساط الكروية المغربية، بعد العديد من الهفوات التحكيمية التي سقط فيها الحكم المذكور، إذ ساهمت بشكل كبير في تغيير نتيجة المواجهة.
ووجَّهت انتقادات كبيرة للتحكيم في مباريات فريق نهضة بركان، خلال الفترة الأخيرة، سواء في منافسات البطولة وكذا مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تواصل سقوط الحكام الذين يديرون مباريات الفريق المذكور، في هفوات تحكيمية فادحة، رجحَّت كفة أبناء المدرب منير الجعواني، في العديد من المباريات الحاسمة.