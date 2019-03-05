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الرئيسية | رياضة | إنتر ميلان ينضم إلى قائمة الراغبين في ضمّ زياش

إنتر ميلان ينضم إلى قائمة الراغبين في ضمّ زياش

إنتر ميلان ينضم إلى قائمة الراغبين في ضمّ زياش
هسبورت - محمد فنكار*
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 16:29

انضاف فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى قائمة المهتمين بالتعاقد مع الدولي المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوردت تقارير إعلامية إيطالية، أن مسؤولي "إنتر ميلان"، يضعون أعينهم على زياش من أجل نيل موافقته للتعاقد مع الفريق صيفا، حيث كشفت أن بعض الوكلاء الذين يتعاملون مع الفريق، يعدون تقارير خاصة حول تحركات اللاعب.

وكشفت أيضا أن زياش بات مطمعا للعديد من الأندية، لكن الفريق الإيطالي رصد مبلغا هاما بغية جلبه إلى إيطاليا، ويفكر جديا في استقدام صانع ألعاب من طينته لعدة عوامل، منها سنه الصغير وإمكانية تجاوبه مع طريق لعب الفرق الإيطالية بـ"الكالتشيو".

ويضع الفريق أيضا خطة ثانية في حال عدم توصله لاتفاق مع النجم المغربي، بوضعه خيار التعاقد مع الأرجنتيني خافيير باستوري، لاعب روما الحالي، والذي يعد من بين أفضل صانعي الألعاب في إيطاليا وأوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أجنبية، نقلا عن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع اللاعب حكيم زياش هدفا له خلال "المركاتو" الصيفي المقبل، من أجل التعاقد معه، علما أن عقده مع نادي أجاكس أمستردام الهولندي ينتهي صيف 2021، حيث سيكون على إدارة الفريق "الإنجليزي" التقدم بعرض لنظيرتها بأجاكس قصد الاستفادة من خدماته، ومنافسة باقي الأندية التي تحاول منذ فترة الظفر بصفقة زياش.

وارتبط اسم نجم المنتخب المغربي، بمجموعة من الأندية الأوروبية، خلال "المركاتو" الشتوي، إلا أنه قرر الاستمرار مع ناديه أجاكس أمستردام الهولندي، كما أنه غير معروف إن كان سيغادر نهاية الموسم إلى وجهة أخرى، أم سيواصل مع ناديه إلى غاية نهاية عقده صيف 2021، علما أن العروض تنهال عليه منذ فترة طويلة.

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