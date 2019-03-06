متولي يخطب ودّ مسؤولي الرجاء لإعادته إلى الفريق

هسبورت*

يَبدو أن محسن متولي المحترف المغربي في صفوف فريق الأهلي القطري، يفكر جديا في العودة إلى أحضان فريقه الأم، بداية من الموسم الرياضي المقبل وبعد نهاية العقد الذي يربطه بناديه الحالي، إذ وجه رسالة إلى مسؤولي الرجاء البيضاوي يطلب من خلالها بانتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحمل قميصه من جديد.

وكَشَف اللاعب المغربي محسن متولي عن استعداده للعودة مجددا لحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي بداية من الموسم الكروي المقبل، حيث أكد في تصريح إذاعي، أنه ينتظر اتصالات من المكتب المسير الحالي قصد التعاقد معه خلال "المركاتو" الصيفي خصوصا وأن عقده مع نادي أهلي قطر على وشك الانتهاء، حيث سينتهي مع نهاية هذا الموسم الجاري.

وأضاف اللاعب السابق للفريق "الأخضر"، أنه مستعد لتوقيع عقد مبدئي مع النادي تمهيدا للانضمام إليه بعد نهاية الموسم، مردفا: "لم تتبق إلا 3 أشهر على انتهاء عقدي، أتمنى من مسؤولي الرجاء يديرو معايا عقد مبدئي من دبا أنا موجود.. لقد اشتقت لجمهور الرجاء ومركب محمد الخامس، أتابع مباريات الفريق بكل المسابقات، أفرح عند تحقيق نتيجة إيجابية، وأحزن عند الخسارة".

وفي المقابل، تفاعل الجمهور "الرجاوي" بشكل كبير مع تصريحات اللاعب محسن متولي، التي قسمتهم إلى قسمين، حيث رحَّبت فئة بفكرة عودة "المش" إلى الفريق لمساندته وتقديم الإضافة المرجوة منه، خصوصا في ظل ما قدمه خلال فترة لعبه في النادي، أما الفئة الثانية فقد رفضت هذا المقترح، وذلك لإيمانها بانتهاء صلاحيته كلاعب وعدم قدرته على التألق كما في السابق، لاسيما بعد احترافه في الخليج.

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