رونار يجالسُ النصيري ويحضُر لقاء أياكس والريال

هسبورت*

عَلِمَت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، ارتأى الانتقال صوب العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار برنامج مسطر لمتابعة بعض المحترفين الدوليين المغاربة، قبيل المناداة عليهم ضمن قائمة "الأسود" لمواجهة منتخبي المالاوي والأرجنتين، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وأكَّدت المصادر ذاتها أن رونار، برمج حضوره لمتابعة مباراة فريق ليغانيس أمام ضيفه خيتافي، مساء أمس الاثنين، على أرضية ميدان ملعب "دي بوتاركي"، في إطار ختام مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، وذلك من أجل الوقوف عن قرب على جاهزية المهاجم يوسف النصيري، إلا أن الأخير، غيبته عقوبة التوقيف، لنيله خمس بطاقات صفراء، إذ اكتفى بمتابعة المباراة من المنصة الرسمية، إلى جانب الناخب الوطني، وكيل أعماله ومندوب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إسبانيا.

رونار، خص المهاجم يوسف النصيري، بحديث ثنائي، على هامش المباراة، حيث من المنتظر أن يكون نجم فريق ليغانيس، ضمن الدعامات الأساسية لقائمة الناخب الوطني، التي ستواجه منتخب مالاوي، في 23 مارس الجاري، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ثم مواجهة منتخب الأرجنتين، الإعدادية، المقررة في 26 من الشهر نفسه، على أرضية ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة.

وسيختتم الناخب الوطني زيارته إلى العاصمة الإسبانية، بعد حضوره، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب "سانتياغو بيرنابيو"، حيث سيكون على موعد مع حضور الثنائي الدولي المغربي حكيم زياش ونصير المزراوي، رفقة فريقهما أياكس أمستردام الهولندي، في مواجهة ريال مدريد، لحساب مباراة إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن مواجهة الذهاب آلت لصالح "الملكي" بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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