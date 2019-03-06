إيندهوفن يحصن إيحاتارين من أطماع فرق أوروبية

أوعنا بلعيد

أعلن فريق بي إس في إيندهوفن، متصدر جدول الترتيب في الدور الهولندي الممتاز لكرة القدم، تجديد عقد لاعبه المغربي الشاب والموهوب محمد أمين إيحاتارين (17 سنة) إلى متم يونيو 2022.

وأكدت إدارة إيندهوفن، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب الواعد إيحاتارين وقع عقده الجديد بحضور عائلته، والذي سيستمر بموجبه رفقة الفريق إلى غاية 2022.

وحول هذا الخطوة الجديدة قال النجم المغربي القادم بقوة: "أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع الاحتفال بهذا الأمر مع أفراد عائلتي..لقد كانوا دائما بجانبي ويقدمون لي دعمهم منذ ولادتي، وحتى في الأوقات الصعبة".

وخاض اللاعب سالف الذكر أول مباراة رسمية له هذا الموسم رفقة فريقه الأسبوع الماضي أمام إكسلسيور، حيث واجه مواطنيه منير الحمداوي وعلي مسعود، في اللقاء الذي انتهى بتحقيقه أول فوز رسمي مع الفريق الأول، واحتضنه ملعب "فان دونغ دي رو ستاديوم"، وانتهى بهدفين دون رد.

وأضاف إيحاتارين متحدثا عن تجديد عقده: "هذه لحظة جميلة جدا بالنسبة لي"؛ وبخصوص أول مباراة تم استدعاؤه إليها أمام غرونغين، رفقة الفريق الأول، وكان حينها بعمر 16 سنة، قال: "لقد مرت الكثير من اللحظات في ذهني بشكل سريع، لكنني دائما كنت أذهب إلى التداريب وأواجه كل الضغوطات والتحديات، فأنا من الأساس منخرط كليا في عالم كرة القدم وعائلتي مهمة جدا بالنسبة إلي وتقدم لي دعمها الخاص".

وأنهى اللاعب حديثه بالقول: "آمل أن أخوض الكثير من الدقائق، وسأبذل قصارى جهدي للحصول على مكان أساسي رفقة الفريق الأول.. وهدفنا جميعا الآن هو أن نكون أبطالا ونتوج بلقب الدوري الهولندي".

وأقدم مسؤولو إيندهوفن على تجديد عقد موهبتهم المغربية الذي يشغل مركز المهاجم الجناح من أجل تحصينه من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب في الاستفادة من خدماته، وعلى رأسها فريق إفس برشلونة الإسباني وتشلسي وأرسنال الإنجليزيين والعديد من الأندية الأخرى.