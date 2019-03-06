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الرئيسية | رياضة | سايس يؤثث التشكيلة المثالية في الدور الإنجليزي

سايس يؤثث التشكيلة المثالية في الدور الإنجليزي

سايس يؤثث التشكيلة المثالية في الدور الإنجليزي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 06 مارس 2019 - 13:20

اختير الدولي المغربي رومان سايس، لاعب وولفرهامبتون لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية برسم الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تتويجا لمردوده الكبير خلال المواجهة التي خاضها رفقة ناديه على أرضية ملعب "مولينيو".

وجاء اختيار مدافع "أسود الأطلس" ضمن التشكيلة المثالية من قبل مؤشر "صوفا سكور"، المتخصص في متابعة الدوريات والمسابقة العالمية إحصائيا، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به سايس في مواجهة ناديه لمنافسه كارديف سيتي ضمن الأسبوع 29.

وحصل اللاعب المذكور على تنقيط 8 على 10، وذلك بعد الأداء المتميز الذي قدمه في اللقاء، بعدما أشركه البرتغالي نونو إسبريتو، مدرب وولفرهامبتون، بشكل أساسي كلاعب وسط، وكان من بين نجوم اللقاء، وساهم في تحقيق ناديه للفوز بهدفين دون رد، من توقيع دييغو جوتا، وراؤول خيمنيز.

وعرفت التشكيلة ذاتها وجود العديد من نجوم الدوري الإنجليزي، أبرزهم البلجيكي إدين هازارد، مهاجم تشلسي، ومواطنه روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفين، والمدافع الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول.

ويعقب النجم المغربي على مدربه البرتغالي بطريقته الخاصة، لاسيما بعد تهميشه لوقت طويل وعدم منحه الدقائق الكافية، إذ يحقق الفريق الانتصارات غالبا خلال المباريات التي خاضها سايس بشكل أساسي، ما جعل إدارة ناديه وبإيعاز من المدرب نفسه تقوم بتجديد عقد "صخرة الأسود" إلى غاية 2021.

ويعتبر رومان سايس من أبرز الأسماء التي يعول عليها الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، من أجل قيادة المجموعة المغربية نحو تحقيق النتائج الإيجابية في القادم من المواعيد، وأولها أمام المنتخب المالاوي ضمن التصفيات الإفريقية 2019، وأمام المنتخب الأرجنتيني وديا.

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