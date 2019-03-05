24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور‎ (5.00)

  2. "بيجيدي" ينادي بإنجاح ملف الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. "تكلم حتى أراك" (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستضيف المؤرخ جوليان لوازو (5.00)

  5. حملة تواصلية تواجه "العقلية الذكورية" بإصلاح جذري لمدونة الأسرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | أياكس يكتسح الريال ويصعد لربع دوري الأبطال

أياكس يكتسح الريال ويصعد لربع دوري الأبطال

أياكس يكتسح الريال ويصعد لربع دوري الأبطال
yassine
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 23:02

تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما لقن مضيفه ريال مدريد الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم واكتسحه 4 /1 اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وظهر ريال مدريد حامل اللقب كشبح للفريق الذي نجح في الفوز على أياكس في أمستردام بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب.

وتفوق أياكس أمستردام في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 5 /3.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أياكس بهدفين دون رد حيث افتتح المغربي حكيم زياش التسجيل بعد مرور سبع دقائق من بداية المباراة ثم أضاف البرازيلي دافيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني تكفل الصربي دوشان تاديتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة62 قبل أن يختتم لاسه شوني التسجيل في الدقيقة 73.

وسجل البديل ماركو اسينسيو الهدف الوحيد للنادي الملكي في الدقيقة 70.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناتشو فيرنانديز لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.