بنعطية: المدرب أليغري سبب تعاستي في اليوفي

هسبورت*

كشف اللاعب الدولي المغربي مهدي بنعطية عن حيثيات جديدة في موضوع انتقاله من فريق يوفنتوس الإيطالي صوب ناديه الجديد الدحيل القطري، الذي أثار لغطا كبيرا خلال مرحلة انتقالات اللاعبين الشتوية الأخيرة، كما طالت عميد "الأسود" انتقادات لاذعة حول هذا القرار.

وأرجع بنعطية، في حوار مع شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، السبب الرئيسي في رغبته الانتقال خارج أسوار "السيدة العجوز"، إلى شعوره بالخيبة لعدم حصوله على فرص لعب كثيرة في منظومة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري منذ بداية الموسم، ما جعله يفتح باب الخروج في "المركاتو" الشتوي، ولو إلى دوري خليجي، على غرار الدوري القطري.

وتابع قائلا "غادرت بسبب أليغري الذي لم أكن ألعب تحت إمرته، وهذا ما جعلني غير سعيد في جوفنتوس"، مضيفا: "في دجنبر، خلال فترة عطلتي بدبي، تحدثت مع زوجتي في الموضوع، كما كان يسألني أبنائي: أبي لماذا لا تلعب؟ وهو ما ترك حرقة بداخلي وتركني تعيسا، حينها قررت مغادرة اليوفي".

وزاد بنعطية قائلا: "تركت فريقا من الأصدقاء المقربين جدا، لكن كنت في حاجة إلى تقديم الإضافة على أرضية الميدان، فلما عاد بونوتشي طمأنني وقال لي إنه يعول عليّ وإنني أعتبر من المدافعين الثلاثة الأقوى في العالم، إلا أن متغيرات عدة حصلت وليس لدي مشكل معه، كما أتمنى له التوفيق والنجاح رفقة الفريق".

مدافع "الأسود" له نظرة خاصة للظاهرة كريستيانو رونالدو، الذي تقاسم معه فترات رفقة "اليوفي"، حيث أثنى على النجم البرتغالي بالقول: "لما تراه يتدرب، تعلم أنه بطل على جميع المستويات، يعمل أكثر من البقية، فهو مثل الآلة الحربية"، مضيفا: "على المستوى الإنساني، هو شخص مميز بكاريزما التتويج دائما والوصول إلى مستوى أفضل لاعب في العالم".

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