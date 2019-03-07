"الاستئناف" يقلّص غياب جمهور الرجاء البيضاوي

هسبريس من الرباط

قررت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في جلستها الاعتيادية، الأربعاء، بعد النظر في الطعن المقدم من طرف نادي الرجاء الرياضي، تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مباراة واحدة عوض أربعة.

وذكر بلاغ للجنة، نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، أنها قضت أيضا بغرامة مالية في حق فريق الرجاء، قدرها 25 ألف درهم عوض 105 ألف درهم.

كما قضت اللجنة، بعد الطعن الذي قدمه فريق الجيش الملكي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مباراة واحدة بدلا من اثنتين وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم عوض 110 ألف درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي المولودية الوجدية كان تقدم بدوره بطعن مماثل، وتم على إثره تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل عقوبة اللعب بدون جمهور محددة في مباراة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وكانت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية قضت، عقب اجتماعها يوم 28 فبراير الماضي، بمعاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجرائه أربع مباريات نافذة دون جمهور، وذلك على إثر "الأحداث التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال وبعد نهاية اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، برسم الجولة الـ19 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الوطني الأول".

كما قررت اللجنة، بعد اطلاعها على مختلف التقارير الواردة حول هذه المباراة، "تغريم فريق الرجاء مبلغ 105 ألف درهم وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات".

وكان تقرر، على إثر الأحداث ذاتها، معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.