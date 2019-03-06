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الرئيسية | رياضة | رونار يلتقي مزراوي وزياش بعد إقصاء ريال مدريد

رونار يلتقي مزراوي وزياش بعد إقصاء ريال مدريد

رونار يلتقي مزراوي وزياش بعد إقصاء ريال مدريد
أوعنا بلعيد
الأربعاء 06 مارس 2019 - 16:38

احتفى الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، بلاعبيه نصير مزراوي وحكيم زياش، عقب التأهل التاريخي الذي حققاه على حساب نادي ريال مدريد، حامل اللقب بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

والتقى المدرب الفرنسي رونار، مدرب الأسود، نجمي أجاكس أمستردام الهولندي فور نهاية المباراة التي جمعت ناديهما بمضيفه ريال مدريد، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو" وانتهت بتأهل زياش ومزاروي وزكرياء لبيض رفقة ناديهم الهولندي.

ونشر الثعلب الفرنسي صورة له رفقة لاعبي المنتخب المغربي على حسابه الرسمي بـ "أنستغرام" بعد نهاية المباراة التي انتهت لصالح فريقهم بأربعة أهداف مقابل واحد، وتمكنوا خلالها من إحداث مفاجأة من العيار الثقيل حيث تمت الإطاحة بحامل اللقب بين جماهيره رغم هزيمتهم في ملعب "يوهان كرويف أرينا" بهدفين مقابل هدف واحد.

يشار إلى أن حكيم زياش ونصير مزراوي قدما مباراة متميزة ولافتة أمام ريال مدريد، حيث تمكن المايسترو صانع ألعاب الفريق الهولندي من افتتاح حصة التهديف لفريقه في وقت مبكر، ما ساعده على العودة في اللقاء، كما تألق مزراوي في مركز الظهير الأيمن وكان وراء الهدف الثالث بعد قتاليته على الكرة ومنعها من الخروج إلى التماس، وهي اللقطة التي جعلت حكام المباراة يعتمدون على تقنية الفيديو "var" من أجل الحسم فيها قبل إقرارهم بمشروعية الهدف الذي سجله تاديتش.

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