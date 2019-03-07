العليوي يقترب من تجربة احترافية جديدة بإنجلترا

أوعنا بلعيد

يرتقب أن يخرج الدولي المغربي رشيد العليوي، مهاجم نيم أولمبيك الفرنسي لكرة القدم، من ناديه الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بغية خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن أجواء الدوري الفرنسي، لاسيما أن عقده سينتهي صيف 2019.

وحسب تقارير إنجليزية فقد أصبح المهاجم المغربي ضمن اهتمامات فريق برايتون ألبيون الإنجليزي، بعدما أبدى طاقمه التقني رغبته في الاستفادة من خدماته من أجل تعزيز الخط الأمامي والاستفادة من خبرته التي راكمها عبر مسيرته الطويلة.

وخطف العليوي أنظار مسؤولي فريق برايتون ألبيون الإنجليزي بعد المستويات المتميزة التي يقدمها رفقة ناديه الفرنسي رغم معاناته من إصابة خطيرة أبعدته عن الميادين لوقت طويل؛ لكن بعودته استعاد حاسته التهديفية أمام المرمى وسجل بعض الأهداف الحاسمة لناديه الفرنسي.

يشار إلى أن مهاجم "الأسود" شارك في 18 مباراة رفقة فريق نيم، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف خلال الموسم الحالي، كما يشكل الخطورة على دفاع المنافسين بسبب تحركاته على أرضية الميدان وعدم استسلامه للرقابة الدفاعية.