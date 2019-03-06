أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا بثلاثية مقابل هدفين، على حساب مضيفه الرجاء الرياضي البيضاوي، في مباراة برسم الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

وانطلقت مجريات المباراة بنسق ضعيف من الفريقين، بقيت في ظله الكرة منحصرة بشكل كبير على وسط الميدان طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، مع توقيف أطوار اللعب لعدة مرات، بسبب صدامات بين عناصر الفريقين، ما أبقى الكرة بعيدة عن معترك العمليات، دون أن تسجل الـ15 دقيقة الأولى من المواجهة أي محاولة للتهديف.

ومع مرور دقائق الثلث الأول، خلق الفريقان بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على المرميين، قبل أن يتمكن اللاعب عبد الإله الحافيظي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للرجاء من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 23، بعد خروج خاطئ وخطأ فادح للحارس ياسين الحواصلي.

وكان سفيان رحيمي قريبا من إضافة الهدف الثاني لفريقه الرجاء في الدقيقة 27، بعد انسلاله بالكرة وانفراده بالحارس ياسين الحواصلي، إلا أن تألق الأخير وتصديه الناجح أبعد الكرة نحو الزاوية.

وتمكن فريق أولمبيك خريبكة من تسجيل هدف التعادل، عن طريق اللاعب خالد الحشادي، في حدود الدقيقة 38، قبل أن يضيف رفيقه رضى الهجهوج الهدف الثاني في الدقيقة 41، لتنهي صافرة الحكم الدولي سمير الكزاز تفاصيل الشوط الأول بفوز أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد.

ودفع المدرب باتريس كارتيرون، بورقة زكرياء حدراف وأيوب ناناح، في بداية مجريات الجولة الثانية، بحثا منه عن إيجاد حلول هجومية للعودة في النتيجة، فضغط الرجاء على مرمى الفريق "الخريبكي"؛ وفي المقابل هدد لاعبو الأخير شباك الزنيتي في مناسبات عدة، من كرات مرتدة وأخرى ثابتة.

وكان أولمبيك خريبكة قريبا من إضافة الهدف الثالث في أكثر من كرة، كانت الأبرز في حدود الدقيقة 60، بعد انفراد اللاعب الحشادي بالحارس أنس الزنيتي، وارتطام كرته بالقائم.

ولم ترق محاولات الرجاء الهجومية إلى المستوى المطلوب، قصد الوصول إلى شباك الحواصلي، إذ خاض أبناء المدرب رشيد الطاوسي باقي دقائق الشوط الثاني بانكماش دفاعي محكم وانتشار جيد في نصف ملعبهم، أجهض كل المناورات الهجومية لرفاق محسن ياجور.

واستطاع اللاعب خالد الحشادي العودة لهز شباك الفريق البيضاوي مجددا في الدقيقة 77، محرزا الهدف الثالث لفريقه، وهو الهدف الذي سقط كقطعة ثلج على كل الرجاويين، قبل أن يقلص أيوب ناناح النتيجة في حدود الدقيقة 87، بتسجيل الهدف الثاني للرجاء، غير أنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وأضاف أولمبيك خريبكة ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد هذا الفوز، إذ رفع رصيده إلى النقطة 24 في الصف 11، فيما جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في 28 نقطة، في المركز الرابع.

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