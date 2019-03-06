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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثية

أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثية

أولمبيك خريبكة يهزم ضيفه الرجاء البيضاوي بثلاثية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 06 مارس 2019 - 17:33

حقق فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا بثلاثية مقابل هدفين، على حساب مضيفه الرجاء الرياضي البيضاوي، في مباراة برسم الجولة 20 من منافسات الدوري الاحترافي.

وانطلقت مجريات المباراة بنسق ضعيف من الفريقين، بقيت في ظله الكرة منحصرة بشكل كبير على وسط الميدان طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، مع توقيف أطوار اللعب لعدة مرات، بسبب صدامات بين عناصر الفريقين، ما أبقى الكرة بعيدة عن معترك العمليات، دون أن تسجل الـ15 دقيقة الأولى من المواجهة أي محاولة للتهديف.

ومع مرور دقائق الثلث الأول، خلق الفريقان بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على المرميين، قبل أن يتمكن اللاعب عبد الإله الحافيظي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم للرجاء من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 23، بعد خروج خاطئ وخطأ فادح للحارس ياسين الحواصلي.

وكان سفيان رحيمي قريبا من إضافة الهدف الثاني لفريقه الرجاء في الدقيقة 27، بعد انسلاله بالكرة وانفراده بالحارس ياسين الحواصلي، إلا أن تألق الأخير وتصديه الناجح أبعد الكرة نحو الزاوية.

وتمكن فريق أولمبيك خريبكة من تسجيل هدف التعادل، عن طريق اللاعب خالد الحشادي، في حدود الدقيقة 38، قبل أن يضيف رفيقه رضى الهجهوج الهدف الثاني في الدقيقة 41، لتنهي صافرة الحكم الدولي سمير الكزاز تفاصيل الشوط الأول بفوز أولمبيك خريبكة بهدفين لواحد.

ودفع المدرب باتريس كارتيرون، بورقة زكرياء حدراف وأيوب ناناح، في بداية مجريات الجولة الثانية، بحثا منه عن إيجاد حلول هجومية للعودة في النتيجة، فضغط الرجاء على مرمى الفريق "الخريبكي"؛ وفي المقابل هدد لاعبو الأخير شباك الزنيتي في مناسبات عدة، من كرات مرتدة وأخرى ثابتة.

وكان أولمبيك خريبكة قريبا من إضافة الهدف الثالث في أكثر من كرة، كانت الأبرز في حدود الدقيقة 60، بعد انفراد اللاعب الحشادي بالحارس أنس الزنيتي، وارتطام كرته بالقائم.

ولم ترق محاولات الرجاء الهجومية إلى المستوى المطلوب، قصد الوصول إلى شباك الحواصلي، إذ خاض أبناء المدرب رشيد الطاوسي باقي دقائق الشوط الثاني بانكماش دفاعي محكم وانتشار جيد في نصف ملعبهم، أجهض كل المناورات الهجومية لرفاق محسن ياجور.

واستطاع اللاعب خالد الحشادي العودة لهز شباك الفريق البيضاوي مجددا في الدقيقة 77، محرزا الهدف الثالث لفريقه، وهو الهدف الذي سقط كقطعة ثلج على كل الرجاويين، قبل أن يقلص أيوب ناناح النتيجة في حدود الدقيقة 87، بتسجيل الهدف الثاني للرجاء، غير أنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وأضاف أولمبيك خريبكة ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد هذا الفوز، إذ رفع رصيده إلى النقطة 24 في الصف 11، فيما جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في 28 نقطة، في المركز الرابع.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - كمال الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:04
ايوى قولوا عاوتاني الحكم هو ألي خسركم...
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32
2 - ودادي 19 الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:10
مبروك لأولمبيك خريبكة على هدا الفوز والذي ادى مقابلة جيدة وكانت النتيجة تكون 5 او 6 أهداف لولا تألق الرنيتي والعارضة.مع اداء ضعيف جدا
الرجاء الذي لم يبقى فيه الا الاسم
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32
3 - عاشق الخضراء الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:10
يجب على فريق الرجاء التركيز على المناقسة على كأس الكونفدرالية و كأس السوبر أما البطولة فقد ضاعت و هي من نصيب فريق الوداد هده السنة و فريق الأولمبيك اخريبكة فاز بالمبارة و يستحق دلك لانه سيبتعد عن منطقة الخطر و النزول الى القسم التاني
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15
4 - عبد الكريم الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:12
مبروك لخريبكة والطاوسي استحقو الانتصار. بلاما نكترو الشكا و البكا. لنترحم على فريقنا هذه السنة وأتكنى من كل قلبي تأهل الحسنية وبركان. و اللوم كل اللوم ل سي زيات أ دوك أشباه اللاعبين
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11
5 - شكرا لقجع الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:17
لا أحد إحتج يوم هزمت الرجاء الحسنية بفضل الحكم الدي لم يحتسب 2ضربات جزاء للحسنية.
وهاهي تنهزم امام بركان وخريبكة. والكل يعرف بأن لولا لقجع لما فازت بكأس الكاف السنة الماضية.يجب عليهم أن يشكروه.
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2
6 - sikooo الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:19
ياك ما التحكيم عاود تاني..............
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10
7 - البشير الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:19
الرجاء البيضاوي فريق ضعيف جدا.. و الاحتجاج على الحكم ما هو الاشماعة للتغطية على فشل الفريق.. ماهي خطوة المكتب ياترى امام هذه الهزيمة المذلة؟
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9
8 - برساوي ودادي الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:22
حسن عوان اللي ريالي رجاوي هذا العام
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5
9 - فتحاوي الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:25
ودابا قول للرجاء تحل فمها .مرة أخرى ضد التحكيم..راها غير فرقة عادية بالزاف..هههههه
خاصها تقلب على ملعب في جزيرة الواقواق باش تدير شي حاجة.
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6
10 - الكارتون الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:27
بغيت شي نهار غير هذا المدرب ديال الكارتون يفهم شي ماتش ويدير شي خطة ..السيد راه يقوليهم دخلوا قصروا ..وهو يبقى يتفرج فيهم..ها العار الى ماسير فحالك .
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1
11 - بركاني من الصحراء الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:31
عفوا، الحكم حرم الرجاء من 5 ضربات الجزاء و من 5 اهداف مشروعة و .... و.... إنها مجزرة !!
يا سادة الرجاء أصبحت نسرا مريضا يعجز عن التحليق حتى ولو على إرتفاع قريب، على المسؤولين أن يسارعوا لانقاذها حتى ترجع الى عهدها السابق.
نتمنى لها التوفيق.
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12 - مسلم الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:33
اغلب المعلقين يتكلمون علی التحكيم الرجاء راها خسرات مع بركان 4- 2 حتی مسوول ولا لاعب متكلم علی التحكيم وكدلك مع الجيش ونهار الاحد تظلمت ومن حقهم ادفعوا علی حقهم اليوم الرجاء خسرات بالكرۃ ولا احد تكلم الرجاء فريق كبير وسيبقی كبير ونعترفوا حنا هذا السنۃ بالنسبۃ لنا كارثيۃ غير بنادم اديها في فرقتوا والرجاء لبغی انتقذها الاولی جمهورها
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13 - محب للفريق الخريبكي الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:36
هنيئا لأولمبيك خريبكة بهذا الفوز الثمين الذي جاء عن جدارة و استحقاق. و هنيئا لنا بالإطار الوطني السيد رشيد الطاوسي الذي يجيد القيادة في المنعرجات خصوصا داخل البطولة الوطنية.
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14 - بيضاوي الأربعاء 06 مارس 2019 - 18:40
الم تلاحظوا معي ان الرجاء في 20 دقيقة الاخيرة سالا ليهم المازوط وبدأوا يبحثون عن ضربات الجزاء لكن الحكم ديالهم كان راجل اليوم ولم يعطي أية ضربة جزاء الجراد الضعيفة الشخصية.ومرة أخرى مبروك لخريبكة!!!
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